Ucraina, le 6000 Sardine “Ponentine” aderiscono alla manifestazione a Imperia contro la guerra - Riviera24

Imperia. Le 6000 Sardine “Ponentine” aderiscono alla manifestazione contro la guerra che si terrà in piazza De Amicis a Oneglia, lunedì 28 febbraio alle 18.

«L’Italia ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali: questo proclama la nostra Costituzione. Mentre si muovono le pedine sulla scacchiera della guerra d’Ucraina, e ogni mossa aumenta la ferocia dell’aggressione e la disperata durezza della risposta ucraina, aumenta la preoccupazione di tutti gli europei e il terrore di tutto il mondo di fronte al recente annuncio dell’allerta del sistema missilistico russo di deterrenza nucleare da parte di Putin. Non c’è dubbio da parte nostra da che parte stare. Stiamo con le vittime. Stiamo con ogni singolo caduto, cittadino o soldato, quale che sia la divisa e la bandiera. E stiamo con chi dice e fa pace, e non si rassegna alla guerra; stiamo con le persone, le famiglie, le comunità, le reti di amicizia e d’impegno, perché sono loro coloro che osano l’intentabile, che non hanno paura di sembrare fuori dalla cronaca e dalla storia. Per questo motivo, le 6000 Sardine “Ponentine” aderiscono alla manifestazione in piazza De Amicis a Oneglia, lunedì 28 febbraio alle ore 18» – fanno sapere le 6000 Sardine “Ponentine”.

«Noi diciamo convintamente no alla guerra, non domani ma adesso! Proprio perché sembra impossibile secondo la logica che sinora ha fatto e disfatto il mondo, applicare la nostra Costituzione, ma adesso, finalmente, la guerra si può, si deve ripudiare. Non si promuove la causa della pace col solo parlare alle persone con le quali si è d’accordo. Parteciperemo alla manifestazione del 28 febbraio a Imperia con le sole bandiere arcobaleno, senza manifestare la particolare nostra appartenenza. Non saremo mai in grado di esercitare la pace e chiedere il disarmo fino a quando riusciremo ad effettuare il nostro disarmo da pregiudizi e interessi di parte» – dicono le 6000 Sardine Ponentine.