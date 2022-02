Ucraina, Federmanager Liguria: «Aggressione russa rende indifferibile la creazione degli Stati Uniti d'Europa» - Riviera24

Genova. «L’aggressione russa all’Ucraina, uno Stato europeo sovrano, rende indifferibile andare verso la creazione degli Stati Uniti d’Europa. Solo in questo modo le inevitabili conseguenze negative per l’economia e l’industria italiana potranno avere un senso e si potranno evitare ulteriori devastanti guerre nel nostro continente nonché il progressivo impoverimento dei cittadini e la perdita di competitività delle imprese». Lo afferma Marco Vezzani, presidente di Federmanager Liguria e vice segretario generale della Cec-European Managers, il sindacato europeo dei manager.

