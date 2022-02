Turismo congressuale, gruppo internazionale scommette su Sanremo

Sanremo. Da destinazione turistica per eccellenza a città dei congressi. Sa di svolta la proposta arrivata a Palazzo Bellevue da parte di una grossa società operante nel campo del turismo congressuale. L’iniziativa si riconduce alle settimane prima del Festiva, ed è ora nelle mani del Tavolo del turismo. Da parte dell’amministrazione comunale e dell’assessore competente Giuseppe Faraldi c’è massima riservatezza. Tuttavia, i componenti del Tavolo del turismo, che hanno avuto modo di vedere in anteprima la proposta arrivata, hanno dimostrato grande entusiasmo per un progetto che potrebbe portare a Sanremo nuove presenze, flussi turistici di alta fascia.

La presentazione in municipio del progetto – un vero e proprio studio di settore -, è stata preceduta dal sopralluogo a Sanremo dei manager del gruppo in questione, con sede a Milano e Roma per l’Italia, Shanghai, Londra, Bruxelles, Singapore e Riyadh nel mondo. Ad accompagnare gli esperti nel sopralluogo è stato delegato dall’assessore Faraldi e dal Tavolo del turismo, il direttore dell’Hotel Royal Marco Sarlo. L’ex assessore ha fatto vedere le strutture che la città può mettere in campo. A partire dal Palafiori, passando per l’Ariston, il cinema Centrale e quindi il Casinò Municipale. Proprio sulla casa da gioco, l’interesse è stato fortissimo. Congressi non vuol dire soltanto lavoro, ma anche svago e divertimento nel tempo libero. Ecco perché la Città dei Fiori ha convinto il gruppo internazionale (il cui nome è ancora riservato), portandolo a presentare un piano senza precedenti: gestire tutte le strutture del centro, metterle a sistema insieme alla capacità ricettiva degli alberghi, creare un pacchetto da rivendere ai propri clienti, tutte grandi aziende o associazioni professionali nazionali e internazionali.

«E’ stata fatta una proposta da un’azienda leader del settore che ci offre la possibilità di ricostruire e far crescere il turismo congressuale di Sanremo, – commenta Marco Sarlo, referente per il Tavolo del turismo -. Le due società del gruppo propongono una gestione complessiva di tutte le strutture disponibili nell’area che va da corso Garibaldi a corso Imperatrice, sia pubbliche che private. Queste verranno messe in collegamento con le aziende che cercano località per i congressi. Inoltre, lo studio di settore realizzato tiene conto dell’aspetto intrattenimenti che la città può offrire».

«Sono 13 anni che vado predicando l’importanza del turismo congressuale per Sanremo. Un settore in larga parte inesplorato, su cui avrebbe dovuto lavorare la vecchia Sanremo Promotion. Oggi abbiamo la possibilità di investire concretamente grazie alla tassa di soggiorno. Sanremo è stata bravissima negli ultimi anni a promuoversi sul web. Partecipando alle fiere si è fatta notare quale meta delle vacanze. Mancava questo aspetto dei congressi. Il mercato di riferimento si sta risvegliando dopo la pandemia. Le aziende hanno voglia di muoversi. Ora il Tavolo del turismo dovrà esprimersi. Le risorse per fare un ragionamento pluriennale ci sono. Il lavoro dell’assessore Faraldi e quello del Tavolo del turismo sta dando frutti sperati: c’è un ottimo gioco di squadra».

(In copertina il teatro del Casinò, trasformato dalla scenografia dell’ultima edizione di Sanremo Giovani. Sotto la platea dell’Ariston. In fondo Sarlo e il sindaco Biancheri)