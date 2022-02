Trovato in possesso di cocaina, frontaliere di Camporosso condannato in primo grado - Riviera24

Camporosso. Il giudice monocratico del tribunale di Imperia, Francesca Minieri, ha condannato a 1 anno e 4 mesi di reclusione, e 1.600 euro di multa, F.M. frontaliere 42enne di Camporosso trovato in possesso di 16 grammi di cocaina purissima (97 per cento). Circostanza, quella della purezza dello stupefacente, per la quale il pm aveva chiesto il massimo della pena prevista: 4 anni di reclusione e una multa di 20mila euro.

Gli avvocati del frontaliere, Cristian Urbini e Maria Gioffrè, hanno invece chiesto e ottenuto l’applicazione del quinto comma della legge sugli stupefacenti: la cocaina era sì purissima, ma nulla, secondo la difesa, faceva presumere uno spaccio su larga scala. Una volta rese note le motivazioni della sentenza, non è escluso che i legali presentino ricorso in Appello contro la mancata concessione della sospensione condizionale.

Per l’imputato, inizialmente erano scattati gli arresti domiciliari. Scarcerato e raggiunto, in un primo momento, dalla misura dell’obbligo di dimora notturno, attualmente è sottoposto all’obbligo di firma.