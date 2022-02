Tre nuove isole ecologiche a Bordighera, Baldassarre: «Progetto mira a migliorare l’immagine della città» - Riviera24

Bordighera. Sono stati consegnati il 20 gennaio scorso i lavori per la realizzazione delle nuove isole ecologiche del Comune di Bordighera, che saranno posizionate in Spianata del Capo (paese alto), al porto turistico e nella zona dietro l’hotel Parigi.

Il progetto, redatto dall’Accademia di Belle Arti di Sanremo, prevede che le aree di conferimento siano delimitate da una struttura creata con moduli in legno marino e acciaio; la scelta dei materiali è stata guidata da valutazioni legate agli eventi atmosferici, alle necessità strutturali e soprattutto al rispetto del contesto territoriale. Ogni modulo è caratterizzato dall’uso di listelli che conferiscono movimento e leggerezza all’insieme; con la stessa forma estetica sono state studiate anche le zone di copertura. In alcuni casi saranno inseriti elementi che riprendono le linee del logo “Light my fire”. Ogni singola isola è ovviamente stata disegnata in modo specifico, tenendo in considerazione la morfologia dell’area di posizionamento ed il paesaggio circostante, il numero di contenitori che vi saranno compresi e tutti gli accorgimenti necessari per garantire la necessaria semplicità di manovra ai veicoli utilizzati per il ritiro dei rifiuti.

«Un bellissimo progetto, che mira sia a migliorare l’immagine della città sia a razionalizzare il conferimento in tre punti di alta frequentazione da parte di cittadini e turisti; confermiamo così il nostro impegno per il decoro e la cura di Bordighera e per l’ambiente – è il commento dell’assessore Marzia Baldassarre – La collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Sanremo si è rivelata davvero preziosa: grazie ai docenti ed agli studenti per l’entusiasmo con cui hanno lavorato. Con tutti loro presto condivideremo la soddisfazione di vedere realizzate le tre nuove isole ecologiche». Le aree di cantiere sono già state delimitate, in attesa della fornitura di alcuni materiali che dovrebbero arrivare a breve. Il termine lavori è previsto per il prossimo mese di aprile, salvo eventuali imprevisti.