Tratto intemelio Aurelia Bis, Pd Bordighera: «Primi passi importanti per un’opera strategica grazie a lavoro del partito»

Bordighera. «Dopo anni di attesa, finalmente si inizia a muovere qualcosa per il tratto intemelio dell’Aurelia Bis», ad affermarlo è il circolo di Bordighera del Partito Democratico.

«Il fatto che sia stato scelto un commissario per l’opera ci fa sperare che questa sia la volta buona, dopo anni, per la realizzazione di un’opera di grande valore strategico, che andrebbe a migliorare la viabilità del nostro comprensorio e, quindi, porterebbe grandi vantaggi anche alla nostra città.

Per questo primo ma importante risultato ci teniamo a ringraziare gli eletti del Partito Democratico che sono stati determinanti per sbloccare la situazione, a tutti i livelli: dal nostro Consigliere regionale Enrico Ioculano, al deputato del nostro territorio Franco Vazio fino all’onorevole Alessia Rotta, che presiede la Commissione parlamentare che si occupa della rete stradale.

Un lavoro importante per un’opera importante che, ribadiamo, sarà fondamentale per lo sviluppo e il miglioramento della viabilità del territorio e che porterà grandi vantaggi agli abitanti dell’estremo Ponente ligure».