Trasferta sul campo del Novara per l’Imperia: i convocati da mister Soda

Imperia. Sono 20 gli uomini scelti da mister Antonio Soda per la difficile trasferta sul campo del Novara, capolista del girone. C’è l’ultimo arrivato in casa neroazzurra Luca Colantonio. Ancora out Arturo Lupoli al quale si aggiungono Andrea Montanari che ha avuto un infortunio nel recupero di mercoledì contro il Casale, Gianluca Bova per il riacutizzarsi di un problema fisico avuto contro il Chieri e Gigi Castaldo per febbre. Recuperato Lorenzo Losasso.

La gara si disputerà domani alle 14.30 al prestigioso Silvio Piola di Novara, stadio che nel 2011 ospitava la serie A.

Questa la lista completa: Caruso, Cefariello, Fazio, Mara, Petti, Carletti, Coppola, Deiana, Losasso, Minasso, Fatnassi, Giglio, Virga, Cappelluzzo, Rosati, Canovi, Cassata, Pillon, Colantonio, Foti.