Tra Imperia e Chieri è un pareggio con gli occhiali - Riviera24

Imperia. Pareggio con gli occhiali al Ciccione per l’esordio di Mister Soda sulla panchina neroazzurra.

Imperia: Bova, Fazio, Petti, Deiana, Mara, Montanari, Canovi (85′ Minasso), Giglio, Cappelluzzo, Rosati (85′ Virga), Coppola. A disposizione: Cefariello, Morchio, Panaino, Pillon, Comiotto, Minasso, Virga, Foti, Fatnassi. Allenatore: Soda.

Chieri: Edo, Ferrando, Renolfi (80′ Ciccone), D’Iglio, Conrotto, Benedetto, Calò, Pautassi (62′ D’Ippolito), Varvelli, Ponsat, Balan. A disposizione: Gragnoli, Capra, Fioccardi, Ciccone, D’Ippolito, Re, Poppa. Allenatore: Didu. Schettino.

Arbitro: Costantino Cardella di Torre del Greco

Assistenti: Cristiano Annoni di Como e Stefano Cossovich di Varese

Il tabellino

IMPERIA 0 – CHIERI 0

Ammoniti: 53′ Varvelli (C), 54′ Canovi, 57′ Giglio, 69′ Ponsat (C)

Marcatori:

La cronaca

Primo tempo

1′ Via alla gara

5′ Palo Chieri! Varvelli libera con una gran giocata Pautassi che a tu per tu con Bova colpisce il montante esterno

10′ Giglio! Montanari scarica bene al limite per il capitano che calcia di prima intenzione, palla di poco a lato e poi proteste per un contatto con un difensore

12′ Slalom speciale di Rosati in area, poi va giù ma per il direttore di gara non c’è nulla

23′ Bel velo di Cappelluzo per Rosati che si gira e calcia, facile per Edo ma buona trama dell’Imperia

29′ Tiro centrale di Pautassi, Bova in presa facile

31′ Calò scappa a Deiana e crossa al centro, Varvelli colpisce di testa ma la conclusione è alta sulla porta neroazzurra

36′ Succede di tutto in area Imperia, Bova si immola prima e salva su mischia in area poi ancora lo stesso estremo difensore respinge la conclusione da fuori di Balan

45′ Due minuti di recupero

47′ Finisce così il primo tempo 0 a 0

Secondo tempo

1′ Via alla ripresa senza cambi per Soda e Didu

2′ Miracolo di Bova, corner per il Chieri deviazione a rete di Varvelli il portiere di casa respinge in torsione

4′ Rosati! Si accentra e calcia Edo respinge in tuffo poi Cappelluzzo non riesce a calciare per il tap-in

8′ Ammonito Varvelli per un fallo su Giglio

9′ Primo giallo Imperia a Canovi

12′ Ancora un giallo, ammonito Giglio per un fallo su Pautassi

17′ Prima sostituzione della gara la fa Didu, fuori Putassi dentro D’Ippolito

20′ Fazio salva tutto spazzando l’area in scivolata

23′ D’Iglio da fuori, Bova respinge in tuffo

24′ Giallo a Ponsat

27′ Calò vicino al vantaggio, Varvelli sponda per il 7 ospite che calcia da ottima posizione, palla fuori di pochissimo

35′ Fuori Renolfi dentro Ciccone

40′ Fuori Rosati e Canovi dentro Virga e Minasso, primo cambio per Soda

45′ Cinque di recupero

50′ Finisce così Imperia – Chieri 0 a 0, un punto all’esordio per Soda