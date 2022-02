Toti lancia il suo podcast “il puntototi”. Appuntamento settimanale con attualità, cronaca e politica raccontate per la prima volta da un governatore

Genova. Parte oggi “Il PunToti”, il primo podcast del presidente della Regione Liguria, in cui Giovanni Toti approfondirà le notizie di cronaca, attualità e politica con lo sguardo e la voce del politico, del giornalista e dell’uomo delle istituzioni.

Un appuntamento settimanale, il primo per un governatore di Regione, da ascoltare su diverse piattaforme tra cui Spotify, Google podcast, Deezer e Spreaker. Nel punto di oggi, Toti parla dei giorni del Quirinale, svela qualche retroscena e racconta come le polemiche nate dopo la rielezione del presidente Mattarella stiano finalmente rientrando dopo che i partiti del centrodestra in Liguria hanno confermato l’appoggio alla candidatura al secondo mandato del sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, come il governatore aveva auspicato nei giorni scorsi.