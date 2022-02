Termina a reti inviolate Imperia-Asti - Riviera24

Imperia. Termina a reti inviolate Imperia-Asti, 0-0.

La cronaca

Primo tempo

1′ Iniziata al Ciccione

3′ Subito un giallo, fallaccio di Plado su Petti in gioco pericoloso. L’arbitro estrae il cartellino

8′ Taddei da fuori, facile per Caruso in presa

10′ Giallo anche per l’Imperia in questo nervoso inizio di gara, lo prende Losasso

18′ Occasione Asti, palla dentro per l’inserimento di Toma che colpisce di coscia mandando fuori da buona posizione

25′ Ammonito Legal, stende prima Rosati poi Cassata dopo il vantaggio dato dall’arbitro

27′ Mara! Che chance per l’Imperia. Sugli sviluppi di un calcio di punizione a favore la palla finisce a Deiana che crossa in mezzo, Mara stacca solo a centro area ma colpisce troppo centrale e facile per Brustolin

30′ Rosati! Due occasioni, il 10 servito bene da Cassata calcia a rete da pochi metri deviazione della difesa, poi ancora palla sui suoi piedi e nuova deviazione con sfera smorzata tra le braccia del portiere ospite

36′ Palla persa in uscita da Fazio, Diagne punta l’area e calcia. Conclusione centrale che Caruso blocca

37′ Ammonito Carletti

44′ Calcione di Rosset a Cassata, ammonito anche il 3 ospite

45′ Finisce così il primo tempo 0 a 0, tanti falli e poco gioco fino a questo momento

Secondo tempo

1′ Via alla ripresa senza cambi

6′ Schema su punizione dell’Asti che manda al tiro Diagne, ancora facile per Caruso

8′ Coppola dal limite se la sposta ed esplode il tiro, alto non di molto

17′ Possibile svolta nella gara, espulso Plado per un fallo su Carletti. Doppio giallo per lui

28′ Fuori Coppola dolorante, dentro Pietro Minasso

30′ Rosati! Tiro a lato

31′ Cambi Asti. Fuori Piana e Pezziardi dentro Ciletta e Vergnano

32′ Losasso scambia con Deiana e calcia, facile per Brustolin

37′ Due volte Minasso, prima di testa poi al volo di piede. Palla alta però

39′ Espulso Boschetto per proteste, giallo a Soda

42′ Fuori Cassata dentro Lupoli

45′ Buona trama dell’Imperia, ma il tiro di Deiana è deviato dalla difesa. Quattro di recupero

48′ Tiro sbilenco di Fazio deviato da Rosati con la testa, ancora facile per l’estremo difensore astigiano

49′ Finisce così 0 a 0 tra Imperia e Asti

Il tabellino

Imperia 0 – Asti 0

Ammoniti: 3′ Plado (A), 10′ Losasso, 25′ Legal (A), 37′ Carletti, 44′ Rosset (A), 84′ Soda

Espulsi: 62′ Plado (A), 84′ Boschetto (A) (all.)

Marcatori:

Le formazioni

Imperia: Caruso, Fazio, Petti, Mara, Carletti, Losasso, Canovi, Coppola (73′ Minasso), Cassata (83′ Lupoli), Rosati, Deiana. A disposizione: Cefariello, Morchio, Panaino, Lupoli, Pillon, Minasso, Ardissone, Foti, Fatnassi. Allenatore: Soda.

Asti: Brustolin, Pezziardi (76′ Vergnano), Rosset, Legal, Venneri, Toma, Picone, Taddei, Piana (76′ Ciletta), Diagne, Plado. A disposizione: Zeggio, Pinto, Ciletta, Lanfranco, Vergnano, Vespa, Ndiaye, Trevisol, Virdis. Allenatore: Boschetto.

Arbitro: Fabrizio Carsenzuola

Assistenti: Federico Mezzalira e Salvatore Nicosia.