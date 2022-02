Targa dedicata a Pertini, il presidente del Consiglio regionale Medusei: «Polemiche strumentali» - Riviera24

Genova. «Fare polemiche strumentali anche sulla targa dedicata a Sandro Pertini, che è stata scoperta questa mattina durante una breve cerimonia in Consiglio regionale, è francamente poco utile. La targa dedicata all’ex Presidente della Repubblica è stata collocata all’entrata dell’aula riservata al pubblico e le dimensioni sono le stesse di targhe analoghe». Lo dichiara in una nota il presidente del Consiglio regionale Gianmarco

Medusei.

«L’Ufficio di presidenza ha deciso di collocare la targa in quel punto proprio per renderla più visibile alle persone che entreranno per assistere ai lavori dell’assemblea, ma evidentemente qualcuno è convinto che il pubblico non rientrerà mai più in aula. Io invece mi auguro si possa riprendere al più presto la normalità e che il pubblico ritorni ad assistere alle sedute consiliari. Che senso avrebbe collocare la targa in un punto non visibile al pubblico? Abbiamo dato seguito a un ordine del giorno approvato all’unanimità dalla scorsa legislatura: trovare motivi di polemica anche su questo, anziché essere soddisfatti di un risultato voluto da tutta l’assemblea, è strumentale e soprattutto di poca utilità» –aggiunge.