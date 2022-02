Taggia, il sindaco Conio ha pronta la lista: entrano 5 donne - Riviera24

Taggia. E’ ormai entrata nel vivo la campagna elettorale per le prossime elezioni comunali di Taggia. Il sindaco uscente Mario Conio ha pronta la lista che lo riporterà alle urne, forte dell’innesto di cinque volti nuovi, tutte donne (salvo l’ingresso di un uomo last minute), tutte provenienti dalla società civile. Al loro fianco ci sarà compatto il gruppo dei consiglieri e degli assessori in carica, compresa la consigliera regionale Chiara Cerri. Un totale di 16 candidati più sindaco.

La lista di Conio si ripresenterà con lo stesso simbolo e lo stesso nome della prima esperienza: “Insieme”. Formazione civica, di area centrodestra, che non si tingerà ufficialmente dei colori di Cambiamo (il movimento del presidente Toti), a cui il primo cittadino si richiama come riferimento politico a livello provinciale e regionale. Nei retroscena che hanno portato alla formazione della lista Conio, si segnala il confronto, anche acceso, che il sindaco ha avuto negli scorsi mesi con Laura Cane. La presidente del consiglio comunale, sostenuta dall’ex sindaco Lorenzo Barla, è stata una papabile candidata contro Conio. Di Barla si è anche parlato di un suo possibile ritorno diretto in amministrazione, ora smentito dallo stesso interessato: «Non c’è nessuna mia candidatura sul tavolo. Mi limito a smentire un mio impegno diretto alla prossime elezioni». Ulteriore conferma arriva anche da Conio: «Amo confrontarmi con Lorenzo, al quale sono legato da un sentimento di amicizia. Entrambi abbiamo sorriso alle voci che si rincorrevano nell’ultimo anno».

Il compito di offrire un’alternativa alla lista “Insieme” è affidato al gruppo civico “Il passo giusto” e al Partito Democratico. Entro fine febbraio, le due componenti che avevano dato vita al progetto dell’ex sindaco Vincenzo Genduso presenteranno i nomi. La rosa per il sindaco è composta da due uomini e una donna. Quest’ultima e più probabile è la consigliera di minoranza Barbara Brugnolo, recentemente candidata alle elezioni provinciali. Per l’area di centrosinistra l’obiettivo è ritornare all’antico, trovando un nome capace di tenere insieme le anime civiche e i partiti. Oltre al PD, Rifondazione Comunista. Dei consiglieri d’opposizione uscenti non si ricandiderà Luca Napoli e forse anche Mario Manni. La data per le amministrative di Taggia non è ancora stata fissata. Sarà tra fine maggio e giugno.