Taggia. Nasce dai commercianti ed è subito stata accolta da tutto il centro storico di Taggia, l’idea di far vivere, nonostante la pandemia, un San Benedetto 2022 molto particolare.

Quest’anno, per il secondo anno consecutivo, Taggia non potrà celebrare una delle sue più antiche tradizioni, legata al santo patrono e ai festeggiamenti che lo accompagnano, a causa delle restrizioni imposte dalla normativa antiCovid. Celebrazioni a cui a Taggia non si vuole rinunciare e da qui nasce l’idea di Manuele Catroppa, del bar “Pantan” di allestire i negozi del centro con gli abiti e le rappresentazioni proprie del corteo.

Circa il 90% delle attività commerciali ha aderito all’iniziativa e grazie alla collaborazione del “Comitato San Benedetto”, da lunedì 21 a domenica 27 sarà possibile visitare Taggia e le sue esposizioni in quello che ha tutto l’aspetto di un museo diffuso e a cielo aperto.

«La proposta è stata accettata con grande partecipazione da quasi tutte le attività del nostro centro storico. Ci auguriamo che anche nei prossimi anni, parallelamente ai festeggiamenti ufficiali, si potrà continuare questa “nuova” tradizione. Ringraziamo l’amministrazione comunale, il comitato San Benedetto e il Rione Pantan per i costumi; i fotografi Mauro Caruso e Carmine Mafodda per aver fornito a titolo gratuito le fotografie» commenta Manuele Catroppa.

Una tradizione della tradizione che dimostra quanto a Taggia sia importante mantenere in vita la propria cultura e le sue origini e quanto il senso di coesione sia importante per riscoprire, sempre di più, la propria identità.