Sostieni la ricerca sul neuroblastoma acquistando le uova pasquali solidali di Enea - Riviera24

Imperia. Al latte, fondenti o nocciolate. Acquistando le uova pasquali solidali di Enea, European Neuroblastoma Association Onlus, potrai sostenere la ricerca sul neuroblastoma.

Come ordinarle le uova solidali? É possibile farlo al sito https://www.eneassociation.org/iniziative/uova-di-pasqua.html, seguendo questi passaggi: selezionare il tasto “Prenota” nel menù principale, compila i campi relativi all’ordinante e all’indirizzo di consegna, conferma l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, clicca su “Avanti”, indica il quantitativo di uova che desideri acquistare specificando quale tipologia si preferisce, prosegui cliccando ancora su “Avanti”.

Infine, termina la compilazione indicando la donazione che si intende effettuare (uova + eventuale ulteriore erogazione liberale), spunta la casella di sicurezza “Non sono un robot”, infine clicca sul tasto “Prenota ora” e dopodiché riceverai un’email di conferma all’indirizzo indicato precedentemente (Nel caso non arrivasse controllare anche nella cartella Spam/Posta indesiderata) oppure contatta la mail info@eneassociation.org, il numero 010 6092000 o 370 3733303.

C’è tempo fino a sabato 26 marzo per poter ordinare le uova pasquali solidali di Enea. «Per consentirci di ridurre al massimo i costi di consegna, che sono inclusi nei 10 (uova latte e fondenti) o 12 euro (uova nocciolate al latte) di offerta minima per ciascun uovo, chiediamo un minimo di 7 uova per ciascun ordine».

Come funziona il metodo di pagamento? Una volta ricevute le uova, l’importo può essere accreditato tramite versamento sul c/c postale (n° 1021217722) o bonifico sul c/c bancario (IBAN IT 60 U 07601 01400 001021217722). In entrambi i casi, nella causale di versamento scrivere “Pasqua” ed i propri dati (cognome, nome ed indirizzo). É possibile donare l’importo tramite carta di credito, conto PayPal o Satispay cliccando il tasto “Dona ora” presente sulla pagina principale del sito.

Tutte le donazioni a favore degli enti senza scopo di lucro come Enea sono deducibili o detraibili nelle modalità e limiti fissati da DL 04/12/1997 e DL 14/03/2005. La raccolta fondi pasquale di Enea è patrocinata dallo Stato Maggiore della Difesa e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.