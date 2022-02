Settimana piena per l’Imperia Volley - Riviera24

Imperia. Settimana piena per l’Imperia Volley, tra gare già calendarizzate e quelle da recuperare a causa della sospensione dei campionati disposta dalla Fipav. Dodici le partite in programma che hanno visto impegnate le ragazze e i ragazzi del capoluogo, dall’under 12 fino alle serie D regionali.

Campionato Regionale serie D/F.

Gabbiano Andora – Imperia Volley 3 – 2 (22/25-25/23-25/21-20/25-15/5)

Grande prestazione delle ragazze di Roberto Gavi e Mario Ozenda. Opposte a una delle formazioni più esperte del campionato con ragazze reduci da esperienze in campionati di serie B e C, portano a casa un prezioso punto, cedendo solo al tie break dopo oltre due ore di una bella ed avvincente partita.

Campionato Serie D/M

Imperia Volley – Albisola Pallavolo

Gara rinviata per numero di positività presenti nella società Albisola Pallavolo.

Campionato U16 F

Gabbiano Andora – Imperia Volley 0 – 3 (8/25-6/25-10/25)

Imperia Volley – Alassio Laigueglia 3 – 0 (25/14-25/13-25/10)

Dopo quattro giornate le imperiesi sono saldamente al comando della classifica del girone B con quattro vittorie in altrettanti incontri.

Campionato 1Div.ne F

Biotech NLP Sanremo – Imperia Volley 3 – 0 (25/14-25/16-25/12)

Alla ricerca della prima vittoria, le ragazze di Marco Biglieri non trovano punti contro una squadra in lotta per i play off al passaggio di categoria.

Campionato U15 M

Imperia Volley – Riviera Mazzu Sanremo 3 – 0 (25/15-25/16-25/15)

Arnmec Carcare – Imperia Volley 3 – 0 (25/13-25/23-25/13)

Una vittoria e una sconfitta per i giovani imperiesi. Dopo tre giornate rimangono, con due vittorie e una sconfitta, in scia della capolista Carcare.

Campionato U13 F

Imperia Volley – Conad City Mazzu Sanremo 0 -3 (7/25-5/25-8/25)

Campionato U18 F

Biesse Ceramiche VTAT – Imperia Volley 3 – 0 (25/12-25/10-28/26)

Gara difficile per le imperiesi. Dato positivo il terzo set, dove solo i vantaggi hanno negato la possibilità di riaprire la partita con le seconde in classifica del girone.

Campionato U19 F

Gabbiano Andora – Imperia Volley 3 – 2 (25/21-12/25-19/25-25/23-15/9)

Campionato 3Div.ne F

Alassio Laigueglia Volley – Imperia Volley 2 – 3 (18/25-26/24-25/22-10/25-7/15)

Esordio vittorioso per la formazione imperiese che partecipa a questo campionato di serie con la formazione Under 14.

Campionato U12 Centro Sportivo Italiano

Maremola Pietra L. – Imperia Volley 3 – 0 (25/11-25/15 – 25/19.