Serie D, turno infrasettimanale: in campo Lavagnese-Imperia e Vado-Sanremese - Riviera24

Imperia. Il campionato serie D si appresta a disputare il primo turno infrasettimanale del 2022 per i sodalizi dei gironi a venti e diciannove squadre. Mercoledì 2 febbraio alle 14.30 si giocano le partite della 21^ giornata dei gironi A, B, D, H e I oltre a ben undici recuperi degli altri raggruppamenti, le sfide della 17^ giornata di C, E, F e G, l’11^ e 16^ del G. Lo annuncia la Lnd.

Variazioni di orario

Alle 15 prendono il via Fossano-Varese (A) e Audace Cerignola-Molfetta (H), alle 18 Novara-Borgosesia (A) e Gravina-Altamura (H).

Variazioni di campo

La gara del Girone H Virtus Matino-Sorrento si disputerà allo Stadio comunale di Ugento (Le).

A porte chiuse

Folgore Caratese-Legnano (B), al campo “Claudio Casati” di Verano Brianza (Mb), e Bisceglie-Casarano (H), allo stadio comunale di Terlizzi (Ba), si giocheranno a porte chiuse per motivi di pubblica sicurezza riguardanti gli impianti delle società ospitanti.

Variazione definitiva di campo

Dalla prossima giornata, fino alla conclusione della stagione, la Folgore Caratese giocherà le partite interne a porte chiuse al campo comunale “Claudio Casati” di Verano Brianza (Mb).

Rinvii

Queste le gare che sono state rinviate a data da destinarsi per situazioni di quarantena in corso per casi positivi già accertati nei giorni precedenti o per disposizioni delle Autorità Sanitarie. Girone A: Casale-Sestri Levante; girone B: Villa Valle-Desenzano Calvina; girone D: Ghiviborgo-Lentigione; girone H: Nardò-Nola; girone I: Cavese-Trapani.

Le designazioni arbitrali

Girone A

Caronnese-Rg Ticino (Stefan Arnaut di Padova), Chieri-Derthona (Filippo Colaninno di Nola), Fossano-Varese (Daniele Aronne di Roma 1), Gozzano-Asti (Giorgio D’Agnillo di Vasto), Lavagnese-Imperia (Sebastian Petrov di Roma 1), Novara-Borgosesia (Marco Russo di Torre Annunziata), Pontdonnaz-Bra (Gianluca Guitaldi di Rimini), Saluzzo-Ligorna (Dario Acquafredda di Molfetta), Vado-Sanremese (Raffaele Gallo di Castellammare di Stabia).

Girone B

Arconatese-Crema (Fabrizio Pacella di Roma 2), Caravaggio-Breno (Stefano Grassi di Forlì), Folgore Caratese-Legnano (Marco Peletti di Crema), Leon-Brusaporto (Daniele Orazietti di Nichelino), Real Calepina-Brianza Olginatese (Matte Mangani di Arezzo), Sona-City Nova (Domenico Castellone di Napoli), Sporting Franciacorta-Casatese (Giovanni Agostoni di Milano), Virtus Ciseranobergamo-Ponte San Pietro (Gabriele Totaro di Lecce), Vis Nova Giussano-Castellanzese (Carlo Virgilio di Agrigento).

Girone D

Aglianese-Forlì (Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata), Alcione-Prato (Andrea Recupero di Lecce), Athletic Carpi-Sasso Marconi (Giovanno Castellano di Nichelino), Correggese-Sammaurese (Alessandro Papagno di Roma 2), Fanfulla-Tritium (Federico Cosseddu di Nuoro), Mezzolara-Progresso (Giuseppe Sassano di Padova), Real Forte Querceta-Borgo San Donnino (Matteo Dini di Città di Castello), Rimini-Bagnolese (Carlo Esposito di Napoli), Seravezza-Ravenna (Cristian Robilotta di Sala Consilina).

Girone H

Audace Cerignola-Molfetta (Edoardo Gianquinto di Parma), Bisceglie-Casarano (Emanuele Bracaccini di Macerata), Bitonto-Brindisi (Gilberto Gregoris di Pescara), Casertana-Fasano (Alessio Marra di Mantova), Francavilla-Nocerina (Davide Gandino di Alessandria), Gravina-Altamura (Alessandro Gresia di Piacenza), Lavello-San Giorgio (Riccardo Leotta di Acireale), Mariglianese-Rotonda (Vincenzo D’Ambrosio Giordano di Collegno), Virtus Matino-Sorrento (Gianluca Martino di Firenze).

Girone I

Città S. Agata-Cittanova (Stefania Menicucci di Lanciano), Fc Lamezia-Santa Maria Cilento (Francesco Zago di Conegliano), Gelbison-Giarre (Matteo Frosi di Treviglio), Licata-Biancavilla (Valentina Finzi di Foligno), Paternò-Rende (Adil Bouabid di Prato), Portici-Troina (Mario Picardi di Viareggio), Real Aversa-Sancataldese (Edoardo Manedo Mazzoni di Prato), San Luca-Castrovillari (Alessandro Cutrufo di Catania).

Recuperi

Girone C

17^ giornata

Spinea-Cartigliano (Sergio Palmieri di Conegliano), Arignano-Union Clodiense (Gabriele Sacchi di Macerata), Adriese-Delta Porto Tolle (Giorgio Bozzetto di Bergamo).

Girone E

17^ giornata

Rieti-Montespaccato (Riccaro Boiani di Pesaro), Trestina-Follonica Gavorrano (Valerio Bocchini di Roma 1), Flaminia-Arezzo (Enrico Cappai di Cagliari).

Girone F

17^ giornata

Matese-Trastevere (Luca Capriuolo di Bari), Alma Juventus Fano-Porto D’Ascoli (Paul Leonard Mihalache di Terni).

Girone G

17^-16^-11^ giornata

Aprilia-Muravera (Giuseppe Claudio Allegretta di Molfetta), Cynthialbalonga-Real Monterotondo (Simone Gerardo Caruso di Viterbo), Vis Artena-Arzachena (Michele Piccolo di Pordenone).