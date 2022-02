Serie D, recuperi: in campo Imperia-Casale

Genova. La serie D torna in campo martedì 8 e mercoledì 9 febbraio alle 14.30 con sei recuperi di Campionato e la sfida degli Ottavi di Coppa Italia Recanatese-Scandicci. In caso di parità al termine dei 90’ saranno i tiri di rigore a sancire la squadra qualificata ai quarti. Imperia-Casale prende il via alle 15. Il recupero della 22^ giornata del girone D Sasso Marconi-Lentigione si gioca martedì 8 febbraio alle 14.30. Lo annuncia la Lnd.

Le designazioni arbitrali

Girone A

Imperia-Casale (Arbitro Andrea Zambetti di Lovere), Ligorna-Caronnese (Stefano Striamo di Salerno).

Girone C

San Martino Speme-Este (Simone Nuzzo di Seregno).

Girone D

Sasso Marconi-Lentigione (Gianluca Catanzaro di Catanzaro).

Girone F

Castelnuovo Vomano-Vastogirardi (Riccardo Fichera di Milano).

Girone G

Vis Artena-Carbonia (Fabrizio Arcidiacono di Acireale).

Coppa Italia – Ottavi di Finale

Recanatese-Scandicci (Guido Verrocchi di Sulmona).