Serie D, ottima prestazione del Ligorna

Genova. Tre punti importanti quelli colti oggi dal Ligorna a Genova contro il Chieri. Un successo che fa da eco

rispetto al blitz del weekend a Lavagna e che permette ai Biancoblù di respirare in classifica in serie D. Una vittoria maturata già nel primo tempo, in cui il Ligorna costruisce non riuscendo però a bucare la porta avversaria. L’occasione più ghiotta capita sul finire del primo tempo tra i piedi di Gerbino, il quale però non riesce a superare il portiere spedendo alta la sfera. Nel secondo tempo il Ligorna continua a spingere trovando, al 75’ la rete decisiva: assist di Silvestri, Cericola si invola sul lato destro dell’area e supera con un diagonale l’estremo difensore avversario. Biancoblù che riescono a difendere il risultato con le unghie e con i denti fino al termine di un secondo tempo interrotto per l’infortunio a uno dei giudici di linea, con 11 minuti di recupero annessi. Una vittoria meritata e determinante contro un’avversaria di alto livello.

Questo il commento di Matteo Cericola, match winner della sfida: «Sicuramente non è stata una partita semplice perché conoscevamo l’importanza e il valore della squadra avversaria. Ci siamo messi nella condizione di fare la partita ed era importante portare via i tre punti. Adesso siamo già concentrati su domenica. Non posso dire che sto male: mi trovo bene, mi piace il gruppo e siamo come una famiglia. Poi è a 500 km da casa, mi sento proprio a casa. Sono contento, speriamo di continuare così».

Questo il commento di Marco Silvestri, autore dell’assist decisivo: «La vittoria di oggi ha un peso importante perché diamo continuità e ci avviciniamo all’obiettivo. Dobbiamo continuare su questa strada e non mollare perché la strada è ancora lunga, ci sono tante partite e dobbiamo continuare su questa strada senza fermarci. Quella che sto ricoprendo nelle ultime partite è una posizione che il mister ha trovato per me. Io mi metto a disposizione e cerco di dare il massimo e di aiutare la squadra. Dobbiamo cercare di ottenere l’obiettivo che ci siamo posti e si stanno vedendo i risultati. Miglioriamo giornata dopo giornata, sembra che stiamo facendo un ottimo percorso».

«Questa è una fase importante, lo sapevamo, in cui avremmo dovuto fare tanti punti. Sapevamo anche che oggi era importantissima perché domenica ci aspetta il Novara. Dovevamo arrivare con un buon risultato. Ora andiamo là per fare un buon risultato anche se sono primi in classifica» – commenta Luca Donaggio, punta dei biancoblù.

«Oggi abbiamo fatto una grande partita, come abbiamo fatto anche una grande partita a Lavagna. Sono contento che questi ragazzi si siano messi a disposizione sempre, lavorando duro, e quindi se lo meritano. Adesso non c’è da mollare di un centimetro. Si va a Novara e proveremo anche lì a prendere punti. Oggi dopo la partita ho fatto i complimenti a mister Roselli in quanto è arrivato in un momento di difficoltà e anche l’ambientamento poteva non essere dei più semplici. È una persona silenziosa, lavora sul campo e tatticamente mi sembra che ci sia già la sua mano. Anche in fase difensiva siamo sempre molto attenti, molto coperti e il gioco comincia anche a vedersi» – dice Alberto Saracco, presidente del Ligorna.

«Per un’ora la squadra ha fatto la miglior partita da quando sono qui e ha interpretato bene molte cose. Poi quando comincia la stanchezza dopo un’ora i giocatori ritornano a fare ciò che erano abituati a fare, non tanto quest’anno bensì nella vita. Dunque, c’è qualche sofferenza in più però sono ragazzi straordinari: laddove non arrivano con il gioco su una situazione ci arrivano con il carattere. Questa è veramente la cosa che mi piace di più. Poi questi ragazzi hanno tante cose da migliorare individualmente e di squadra. Dunque, andiamo avanti con il nostro lavoro» – afferma mister Roselli sulla vittoria di oggi.

Sulla prossima sfida, contro il Novara, dichiara: «Non mi interessa tanto il fatto che giochiamo contro il Novara, forse neanche il risultato, bensì conta continuare a fare le cose nel modo giusto. Avremo tanti giocatori stanchi. Dovremo essere veramente bravi e vedo che tutti i ragazzi sono a disposizione quando siamo costretti a cambiare. Questa è la mia più grande soddisfazione».

Serie D

Ligorna – Chieri 1-0 (0-0)

Reti: 75′ Cericola

Ligorna: Fiory, Calcagno, Scannapieco, Botta (81′ Lala), Lipani, Cericola (93′ Bacigalupo), Cipolletta, Donaggio, Gerbino (77′ Bacherotti), Casanova (79′ Brunozzi), Silvestri. A disposizione: Atzori, Placido, Gomes, Raja, Salvini. Mister: Roselli.

Chieri: Edo, Ferrando (84′ Poppa), Renolfi, Balan, Conrotto, Benedetto, Calò, D’Ippolito, Varvelli, Ponsat, Foglia (86′ Ciccione). A disposizione: Gragnoli, Capra, Fioccardi, Modesti, Mammarella, Pautassi, Filoni. Mister: Didu.

Arbitro: Cosseddu di Nuoro.