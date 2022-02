Serie C maschile, il Grafiche Amadeo vince a Genova

Sanremo. Bella prova del Grafiche Amadeo che in quel di Genova, dove vince per 3 set a 0 contro il Volley San Antonio attuale seconda in classifica.

I ragazzi di Massimo Cogli hanno ben interpretato la gara e non hanno mai rischiato imponendo il proprio gioco in ogni set.

Dom 27/02/2022 19

Giornata 11, gara 1050

Centro Polifunzionale Tea Benedetti – in via Borzoli 21 – Genova

Sestri

Sant’Antonio-Grafiche Amadeo Sanremo 0-3 (19/25 16/25 20/25)

I Arbitro: Venzano Roberto, II Arbitro: Bozomo Cecilia.