Serie C calcio a 5, un 2022 stregato per l’Airole. A Caramagna arriva una nuova sconfitta

Airole. Girone di ritorno stregato per l’Airole FC nel campionato di calcio a 5 di serie C della Liguria. Dopo la netta sconfitta di Bordighera avvenuta al rientro della lunga sosta invernale i biancoverdi sono infatti caduti anche a Caramagna sul terreno dei padroni di casa penultimi in classifica che in questa stagione avevano ottenuto l’unica vittoria contro l’Atletico San Lorenzo ultimo a zero punti.

Nuovamente rimaneggiata da numerose assenze (Trama, Biancheri, Canzone, Trinchero, Pastorini e Maccario) la squadra della Val Roja ha pagato anche la clamorosa serata no dei due direttori di gara che soprattutto nel secondo tempo hanno arbitrato “all’inglese” impedendo agli ospiti di usufruire di un quinto fallo (con relativi tiri liberi) che sarebbe forse dovuto essere ottenuto già a 10 minuti dal termine della partita e che invece non arriverà mai. Dopo aver sofferto la veemente partenza del Caramagna, portatosi in vantaggio nei primi minuti di gioco per poi vedere infrangersi poco dopo sulla traversa il tiro del raddoppio, l’Airole prendeva così coraggio e trovava il pareggio con Marco Foti per poi andare successivamente sul 2-1 grazie ad una autorete propiziata da una bella azione sulla fascia di Cristian Crucitti. Dopo alcune occasioni fallite le viverne venivano però raggiunte sul pari allo scadere nel primo tempo grazie ad un’azione di contropiede.

Una sola squadra in gioco nella ripresa con i biancoverdi che nonostante i soli sei uomini di movimento a disposizione davano vita ad un vero e proprio assedio contraddistinto da una numerosa serie di occasioni fallite senza quasi concedere un solo tiro agli avversari che raramente superavano la metà campo. L’incredibile beffa arrivava così negli ultimi minuti con un fallo netto non fischiato ai danni del portiere Mario Rositano spintosi in attacco a cui faceva seguito il contropiede locale per la rete del 3-2 finale. L’arbitraggio horror del secondo tempo trovava infine la sua degna conclusione col fischio del sospirato quinto fallo coincidente però clamorosamente anche col triplice fischio finale che impediva così agli ospiti di cercare quantomeno di riagguantare il pareggio con l’ultimo tentativo su punizione dal limite.

Sconfitta molto pesante quindi per l’Airole che in caso di vittoria del Camporosso nel posticipo del lunedì potrebbe ritrovarsi a cinque punti dal terzo posto del girone A per una situazione che renderebbe ancor più complicata la rincorsa ai playoff a cinque sole giornate dalla fine.