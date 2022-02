Serie A2 maschile, la Rari Nantes Imperia strappa il pari a Brescia

Imperia. «Bicchiere mezzo pieno» – dirà mister Andrea Pisano nell’ immediato post 10-10 di Mompiano. La Rari Nantes Imperia strappa così un punto in casa del Brescia Waterpolo, al termine di una partita viva fino agli ultimi istanti. I giallorossi allungano la striscia a tre risultati utili consecutivi e salgono a quota 11 in classifica occupando il settimo posto solitario.

Ospiti illustri sugli spalti con mister Andrea Pisano e mister Alessandro Bovo che, da ex compagni di squadra, si salutano nel pre-partita. Pronti, via però è il Brescia ad andare in vantaggio con la conclusione di Sordillo, alla quale risponde Giacomo Lengueglia. Prosegue il testa a testa ma non basta la rete a uomo in più di Filippo Corio, undicesimo centro stagionale, perché sull’ultima azione del tempo ancora Sordillo firma il 3-2.

I secondi otto minuti sono molto equilibrati e poco spettacolari. La Rari comunque agguanta il pari, a metà tempo, con un rigore procurato da Corio e trasformato da capitan Somà, anche se il seguente vantaggio bresciano (con Garozzo) è immediato. Le squadre si allungano e la partita si accende nei 60 secondi finali del quarto: i padroni di casa vanno sul +2 ma capitan Somà sfrutta al meglio la superiorità dopo il time-out chiesto da mister Pisano. A tempo quasi scaduto, i lombardi usufruiscono di un rigore molto dubbio per riportarsi sul doppio vantaggio prima dell’ inversione di vasca.

Come il tempo precedente, anche il terzo rimane piuttosto bloccato ma è il rigore procurato da capitan Somà e trasformato da Cesini a schiuderlo, dopo quattro minuti. Poco prima però era stato negato un penalty solare a Lengueglia. Lo spettacolo latita ma sono i minuti di Davide Cesini, dato che è il centrovasca marchigiano a rispondere a Lodi con un bel tiro ad incrociare e portare il risultato sul 7-6 per gli ultimi otto giri di lancette.

Nel quarto finale, è la confusione a farla da padrona. Ci pensa Giacomo Lengueglia con una rasoiata dalla distanza a beffare l’ottimo Massenza sul primo palo. Nemmeno il tempo di rifiatare e arriva il botta e risposta tra Cammarota, dal centro, e Cesini che firma l’ hat-trick personale. La partita cammina sul filo dei nervi e l’impressione è che un episodio possa consegnare i tre punti ad una parte o all’altra. Garozzo si libera e firma il vantaggio ma, in superiorità, Nicola Taramasco è glaciale e riporta la situazione in parità. Il match di Mompiano però non muore mai e Tortelli cancella lo ‘0’ alla casella realizzazioni in superiorità del Brescia. Con la volontà e con i denti, la Rari riesce comunque a strappare il pari all’ultima chance con il tiro ad incrociare di capitan Somà che sale a quota 26 in stagione. L’ultima conclusione è in mano ai padroni di casa ma la palla si schianta contro il palo di un sempre attento Federico Merano. La sirena sancisce il 10-10 finale e divide la posta in palio.

La Rari tornerà in vasca sabato, alla Cascione, quando ospiterà il Lavagna per cominciare un tour de force che tra mercoledì 9 e sabato 12 marzo la vedrà impegnata due volte in trasferta.

Brescia WP – Rari Nantes Imperia 57 10-10

(3-2; 3-2; 1-2; 3-4)

Brescia: Massenza; Stocco, Zugni 1, Maglione, Garozzo M. 3, Garozzo G., Tortelli 1, Girati, Zanetti, Casanova, Lodi 2, Sordillo 2, Cammarota 1. All. : Sussarello

Imperia: Merano; Cipriani, Barla, Grosso, Gandini, Merano G., Lengueglia 2, Corio 1, Taramasco N. 1, Somà cap. 3, Rocchi, Cesini 3, Taramasco F. All. : Pisano

Usciti per limite di falli Casanova (B) nel quarto tempo, ammonito per proteste Pisano (all. Imperia) nel quarto tempo. Sup. Num. Brescia 1/7 + 3 rigori realizzati; Imperia 5/11 + 2 rigori realizzati.