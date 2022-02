Serie A2 femminile, domani alla Cascione arriva il 2001 Padova. Le convocate della Rari Nantes Imperia

Imperia. Dopo la sosta forzata, la Rari Nantes Imperia è pronta a tornare in vasca per il campionato di Serie A2 femminile, girone Nord. Alla “Cascione” arriverà il 2001 Padova nel secondo impegno stagionale delle giallorosse: il fischio d’inizio è fissato per domenica 27 febbraio alle 17. La direzione dell’incontro sarà affidata alla signora Alessia Ferrari.

La Rari deve cancellare lo ‘0’ dalla casella dei punti in classifica e mister Gerbò si affiderà alle stesse undici che hanno affrontato l’esordio: capitano Sarah Sowe (portiere); Sara Amoretti, Sofien Mirabella, Lise Accordino, Carla Comba, Elisabetta Sattin, Elisa Martini, Giorgia Cappello, Alessia Iazzetta, Giorgia Ferraris, Angelica Amoretti.