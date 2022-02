Seconda Categoria, San Bartolomeo Cervo-Ventimiglia Calcio finisce in parità - Riviera24

San Bartolomeo al Mare. Finisce in parità, 2-2, la partita, andata in scena domenica, tra San Bartolomeo Cervo e Ventimiglia Calcio Sq.B, valida per l’11° giornata del girone A di Seconda Categoria.

I granata si portano in vantaggio con i gol di Verbicaro (15′ pt) e Cardinale (25′ pt), ma i padroni di casa rimontano grazie alla doppietta di Samassi (35′ pt e 13′ st).

Domenica 27 febbraio alle 15:05 il Ventimiglia Calcio Sq.B tornerà in campo per affrontare la Nuova Sanstevese mentre il San Bartolomeo Cervo giocherà contro la Virtus Sanremo Calcio 2011.