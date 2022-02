Scontri prima del derby a Sanremo, scattano i Daspo per gli ultra del Savona - Riviera24

Imperia. Dopo agli ultra della sanremese tocca a quelli delle tifoseria avversaria ad essere colpiti dalla scure del Daspo. Cinque supporter del Savona non potranno infatti accedere alle manifestazioni sportive per i prossimi tre anni.

I fatti che hanno portato il questore Felice Peritore ad adottare il provvedimento risalgono allo scorso derby di Serie D tra Sanremese e Imperia, in scena al Comunale il 5 novemebre del 2021

In quella data, circa un’ora prima dell’incontro, sembra per un imboscata tesa dai tifosi ospiti in superiorità numerica, ultra di Imperia e Savona erano venuti a contatto con un gruppetto di matuziani, rimasto indietro rispetto al corteo che aveva preceduto il match, nel quartiere di San Martino. Di lì ne era nata uno scontro fisico abbastanza acceso, sembra terminato fondamentalmente senza vincitori ne vinti. Cinque savonesi erano stati identificati dalle forze dell’ordine.