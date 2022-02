Sconfitta in extremis per il Ligorna contro la Caronnese - Riviera24

Genova. Finisce con una sconfitta il recupero di serie D tra il Ligorna e la Caronnese. Una sfida molto equilibrata che ha visto conquistare l’intera posta in palio ai piemontesi grazie a una rete in pieno recupero. Una sfida prima sospesa per campo ghiacciato, poi rinviata per Covid e infine disputata oggi.

Biancoblù pericolosi alla fine del primo tempo con la conclusione di Casanova dal limite dell’area, così come con il

calcio di punizione di Donaggio di collo pieno al 66’ e con la conclusione di Bacigalupo a cinque dalla fine con botta dalla sinistra. Accade però, a pochi istanti dalla fine, che sia Cosentino a piazzare la rete che vale la vittoria all’ultimo respiro.

Questo il commento di mister Roselli in zona mista: «A fine partita è venuto a salutarmi Scalise, un mio ex giocatore nonché allenatore molto corretto e onesto della Caronnese. Mi ha detto che è andata tante volte male a loro ma che questa volta è andata bene. Se siamo onesti intellettualmente diciamo che il pari era più giusto e che se proprio una squadra meritava un episodio a favore quella squadra avremmo dovuto essere noi. Il calcio è questo».

Commenta sugli effetti del risultato: «Di negativo c’è che i ragazzi hanno bisogno di risultati e dunque questo ci stoppa un attimino. Per me cambia poco, cambia più che altro per i ragazzi, che si abbattono abbastanza facilmente e si esaltano altrettanto facilmente. Purtroppo, questo è il calcio e la bravura sta nel rimanere equilibrati cercando sempre di migliorare e di fare le cose. Di essere un pochino più tosti perché è una categoria importante. Alcuni pensano che siamo dilettanti ma nei fatti non è così».

Infine, una chiave di lettura differente sulla sfida: «Teniamo anche conto che su questa partita loro sono stati più fortunati in alcune cose. La prima è aver vinto in maniera insperata dopo che negli ultimi 15 minuti cercavano solo il pari. La seconda è il fatto che loro non avevano un calciatore rispetto alla squadra di quando è stata sospesa la partita. Noi invece avevamo sei assenti per lo stesso motivo. Quando abbiamo giocato l’altra volta in sette minuti avevano avuto tre occasioni da goal e probabilmente l’avrebbero vinta. Questa partita l’hanno vinta lo stesso e quindi era destino».

Ligorna-Caronnese 0-1 (0-0)

Ligorna: Atzori, Calcagno, Placido (74′ Garbarino L.), Scannapieco, Botta, Bacigalupo (90′ Pregliasco), Gomes (74′ Silvestri), Gerbino, Garbarino A., Casanova, Donaggio. A disposizione: Bongiorni, Spatari, Raja, Costa, Ogliari, Salvini. Mister: Roselli.

Caronnese: Ansaldi, Galletti, De Lucca, Cosentino, Arpino, Vernocchi, Coghetto, Putzolu (67′ Tunesi), Rocco, Diatta (77′ Cretti), Esposito. A disposizione: Angelina, Silvestre, Boscetti, Musazzi, Di Marco, Corno. Mister: Scalise.

Arbitro: Striamo di Salerno.