Santo Stefano al Mare, sospensione casa di riposo. Il Pd locale chiede aggiornamenti all’amministrazione

Santo Stefano al Mare. Lo scorso luglio 2021 sono stati sospesi i servizi della casa di riposo “Violante D’albertis” di Santo Stefano al mare. Come a suo tempo spiegò l’amministrazione, la struttura non è stata chiusa, ma sopesa per una serie di interventi che la rendessero conforme a norma di legge.

Gli ospiti erano stati al tempo ricollocati in altre strutture, dal momento che la sede di Santo Stefano non avrebbe potuto essere attiva per un determinato periodo di tempo. A chiedere spiegazioni sull’andamento della casa di riposo è il Partito Democratico del circolo di San Lorenzo e Santo Stefano al Mare.

«Come circolo PD di Santo Stefano al Mare e San Lorenzo al Mare abbiamo da sempre al centro delle nostre politiche il bene pubblico e l’interesse dei cittadini. Su un tema importante per la nostra comunità come quello della casa di riposo “Violante D’Albertis” ci domandiamo a che punto siano le promesse di rilancio del sindaco, quali misure verranno apportate sul lato della sicurezza e con quali tempistiche, dato che il primo cittadino affermava lo scorso novembre di voler fare una rivisitazione della logistica e riprogrammare su questa i servizi e per quanto riguarda le tempistiche di essere in contatto con l’Asl e che si tratta di qualcosa in itinere».

Il Partito Democratico chiede quindi all’amministrazione guidata dal sindaco Marcello Pallini, quale sarà il futuro della struttura: «riteniamo come iscritti al Partito Democratico la casa di riposo Violante D’Albertis un luogo strategico per l’accoglienza di coloro che hanno più sofferto la pandemia: i nostri anziani; un luogo che rappresenta un’eccellenza sul territorio che deve ritrovare un rilancio. Auspichiamo che l’amministrazione al più presto renda fede alle sue promesse e come circolo saremo vigili nel verificare che dalle parole si passi ai fatti».