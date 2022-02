Santo Stefano al Mare. I giardini dedicati agli animali a Santo Stefano al Mare continuano a prendere forma. E’ stata infatti aggiunta dall’amministrazione comunale una nuova fontanella, è stato sistemato il prato e sgomberata l’entrata.

Grande soddisfazione da parte del vice sindaco Donato Piccirilli che commenta: «Un lavoro in itinere per tutti i nostri amici a 4 zampe, che proseguirà. Siamo partiti con la ristruttazione di quest’area e quindi abbiamo migliorato alcuni dettagli. Per gli animali quest’anno vogliamo aumentare anche l’offerta della spiaggia per cani, con un ripascimento importante, creando uno spazio più ampio».

Un anno e mezzo di amministrazione, guidata dal sindaco Pallini, che ad oggi vede la realizzazione di molti lavori e di oltre 70 opere, fra quelle terminate ed in intinere.