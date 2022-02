Santo Stefano al Mare, giornata per la vaccinazione anti Covid

Santo Stefano al mare. L’amministrazione di Santo Stefano al Mare mette a disposizione dei cittadini i locali della casa di riposo D’Albertis per effettuare la prima e la terza dose della vaccinazione anti Covid.

La giornata in cui si effettueranno le vaccinazioni sarà l’8 marzo dalle 14.30 alle 17.30, tramite prenotazione. I cittadini non residenti in Liguria dovranno portare con sè il certificato vaccinale.

Le prenotazioni saranno aperte da lunedì 21 febbraio a neverdì 24 marzo telefonando al numero 0184 486488 e digitando l’interno 4 oppure presso la sala consiliare al 1°piano del comune di Santo Stefano.