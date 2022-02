Sanremo2022, Noemi torna al Festival con “Ti amo non lo so dire”: «Racconta quello che sto vivendo»

Sanremo. Alla sua settima partecipazione al Festival di Sanremo, la cantante Noemi si può ormai definire una vera e propria veterana della kermesse canora. Questa sera l’interprete, originaria di Roma, salirà sul palco dell’Ariston per presentare al grande pubblico la sua “Ti amo non lo so dire“, canzone che vede tra gli autori Mahmood, anche lui in gara in questa 72° edizione festivaliera con Blanco.

«É una canzone che ho tantissimo nel cuore, sono onorata di esibirmi per terza questa sera – ha dichiarato Noemi a poche ore dalla diretta – . Questo brano racconta un altro tassello di quello che sto vivendo in questo momento; non ho mai fatto un lavoro di consapevolezza come negli ultimi anni e sto usando tanto la musica per fare ciò. Se con “Glicine” ho fatto un mio racconto interiore, con questa canzone volevo trasmettere quanto è difficile dopo che cambi ristabilire il contatto con le tue emozioni e le persone che ti stanno vicino perché, essendoci stato un cambiamento, bisogna resettare tante cose e spesso le parole non aiutano a sciogliere i nodi, ma possono essere proiettili. Sono una persona che è più brava a cantare le parole, soprattutto se devo affrontare determinate persone, nelle canzone riesco a dire cose che nella vita di tutti i giorni non riesco ad afferrare, credo che ci voglia un gran coraggio e anche una grande sensibilità per non essere troppo ridondanti».

«Il bello di questo brano è che vuole essere una metafora perché quando dici ti amo non hai barriere ed è la cosa più coraggiosa che puoi dire a qualcuno – prosegue l’interprete – . É un brano dedicato a tutte le persone sensibili che non voglio essere fraintese. I miei autori hanno capito cosa volevo raccontare e mi piacciono le parole che hanno scelto per la canzone che ha un fraseggio moderno e mi mette nelle condizioni di alleggerire il mio timbro. Sarà una bella sfida, è un pezzo pieno di energia e sul palco voglio sentirmi rilassata».

L’interprete è tornata a parlare della perdita di peso che ha stravolto la sua immagine negli ultimi anni:«Ora mi sento davvero me stessa, per me ingrassare così tanto e perdere di vista la mia forma era lo specchio di una perdita di controllo su quello che era la mia vita – spiega – . Sono contenta perché questo poter decidere mi fa sentire più forte su quello che sono, penso sia tuto collegato, parte tutto dalla testa e da quello che vogliamo noi».

Durante la serata dedicata alle cover, Noemi interpreterà “(You Make Me Feel Like) A Natural Woman”, canzone scritta nel 1967 da Carole King e interpretata da Aretha Franklin: «L’ho scelta perché il mondo del blues e del soul è praticamente la prima musica che ho veramente amato e mi prendeva di più, credo di salire sul palco a cantare questa canzone con il cuore in mano, sarà bellissimo cantare le donne, nella speranza che una volta tutti riescano a sentirsi una “natural woman”».

Dopo aver partecipato all’edizione dello scorso anno, stravolta dalla situazione Covid-19, quest’anno Noemi è stata accolta da una città nuovamente piena di vita: «Sanremo sta rifiorendo, è bello vedere le persone in giro per strada, sarà meraviglioso cantare per un pubblico e spero non mi distragga perché ormai non sono più abituata, l’ultima volta che ho partecipato ricordo la platea vuota e mi è dispiaciuto».