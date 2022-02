Sanremo2022, Michele Bravi in gara con “Inverno dei fiori”: «Dichiarazione d’amore dei tempi moderni»

Sanremo. In gara al 72° Festival di Sanremo con “Inverno dei fiori“, Michele Bravi torna sul palco dell’Ariston per la sua seconda volta come concorrente, portando un brano che nasce dalla volontà di fare una dichiarazione d’amore dei tempi moderni:

«Sono da sempre affascinato dal mondo delle parole e negli ultimi anni la parola cardine è stata disimparare – spiega il cantautore classe 1994, vincitore della settima edizione di X Factor – . La vita che conoscevamo è scomparsa e siamo stati costretti a vivere una nuova realtà con nuove dinamiche, questo ha significato per noi mettersi sul banco di scuola e imparare una nuova quotidianità. Ci ha fatto capire quanto siano importanti i legami umani, intrecciare la nostra vita con quella di un altro e io volevo omaggiare questo sentimento con una canzone che è nata in modo causale, quando ho ingenuamente scoperto che esistono i fiori invernali e ho visto nell’immagine nei fiori che spezzano la neve una grandissima metafora del senso dell’amore».

«In questo caso Sanremo per me ha un significato doppio – dichiara il cantante – , da una parte è una soddisfazione personale perché è il palco più importante e rinomato d’Italia e mi dà la possibilità di creare un momento di crescita professionale, ma dall’altra parte mi sento onorato perché Sanremo può essere un segnale di ripartenza per la musica dal vivo. Il mondo dello spettacolo è stato il più colpito dall’emergenza sanitaria e spero che questo evento possa essere per me, i miei collaboratori e per i tutti lavoratori dello spettacolo un punto di partenza, è un privilegio dare voce ai lavoratori del settore».

Durante la serata delle cover di venerdì, Bravi interpreterà “Io vorrei… non vorrei… ma se vuoi“, brano di Lucio Battisti e Mogol, due pilastri nella formazione musicale del cantautore: «Sono cresciuto con la musica d’autore e per me è importante creare un momento celebrativo per omaggiare una coppia artistica che ci ha regalato dei capolavori. Questa può essere l’occasione per le nuove generazioni di conoscere la musica che ci hanno lasciato e far rivivere quel sentimento a qualche nostalgico, per me questo è uno dei pezzi più belli mai scritti».

Il video del brano in gara al 72° Festival di Sanremo: