Sanremo2022, mai così tanti ascolti per una seconda serata. Amadeus: «Musica ingrediente principale»

Sanremo. «C’è grande contentezza e soddisfazione in tutto il gruppo a partire da Amadeus, da me, ma anche da tutta l’azienda», ha dichiarato Stefano Coletta, direttore di Rai Uno, in merito al record di ascolti fatto dalla seconda serata del 72° Festival di Sanremo, che ha incollato al televisore 11 milioni 320 mila spettatori, con uno share del 55,8%.

«Si tratta di un record nei record, è eccezionale il dato di una seconda serata che supera il debutto e, considerando solo lo share, dobbiamo risalire al 1995 per avere un dato più alto in seconda serata – prosegue Coletta – . Rispetto al primo Festival di Amadeus lo share è notevolmente cresciuto, si registra un 13,7% in più rispetto all’anno scorso». Il picco di spettatori, 16 milioni 214 mila, si è toccato alle 21,45 con Checco Zalone con 16 milioni 214 mila, mentre lo share ha raggiunto il suo picco, 60,9%, alle 23,29 sempre con il comico pugliese.

«Di solito i ringraziamenti si fanno alla fine, ma io ho iniziato questo Sanremo ringraziando subito perché secondo me va fatto a prescindere dagli ascolti – sono state le parole di Amadeus in conferenza stampa – . Se gli ascolti ci premiano vuol dire che quello che abbiamo fatto è apprezzato dal pubblico. Grazie a chi ha fatto parte di queste due serate, a Fiorello e Checco Zalone che ci hanno regalato momenti indimenticabili, alle prime due signore del Festival; desidero che chi sta al mio fianco si senta libera di fare e dire ciò che desidera e sia per lei un’esperienza bella, da portare sempre nel cuore. Tutto parte dalla musica per me, sin dal primo anno, poi intorno si costruisce il resto, ma l’ingrediente principale è la musica».

Ospiti questa sera Cesare Cremonini, Roberto Saviano per i 30 anni dalla strage di Capaci, Anna Valle, il carabiniere Martina Pigliapoco che ha salvato una donna dal suicidio, mentre sulla Costa Toscana con Fabio Rovazzi e Orietta Berti ci sarà Gaia.

Questa sera al fianco di Amadeus come co-conduttrice troveremo Drusilla Foer: «Sono molto contenta di essere in questo luogo musicale che è anche luogo di aggregazione. Felicitazioni per il dato del pubblico giovane, è una cosa importante. Qui c’è tanto affetto e dove c’è affetto mi diverto e intendo divertimi con Amadeus che è un professionista con le idee precise. Sono contenta che tutto sommato forse io dovevo essere la figura scandalosa di questo Festival, ma non mi sembra che ne manchino, forse sono la donnina più normale qui, sono solo molto alta – ha scherzato Drusilla – . Finalmente posso mettermi otto abiti da sera, non mi ricapiterà più. Grazie infinite per questa opportunità che mi emoziona, diverte e in qualche modo mi fa venire molta tenerezza verso me stessa, è un sentimento che mi piace sentire», ha concluso.

«Ho una grande ammirazione per Drusilla, è speciale intelligente, affascinante e amata – ha affermato Amadeus – la conoscevo, ho letto il suo libro, ma mi sono reso conto di quanto la gente la ami da quando ho fatto il suo nome. Sono felice che sia la terza signora del Festival in una serata importante con tanta musica«.