Sanremo2022, Mahmood e Blanco in gara con “Brividi”: «I favoriti solitamente non vincono mai»

Sanremo. Il primo posto della classifica generale è saldo nelle loro mani, ma se riusciranno a conquistare effettivamente la vittoria lo si saprà solo questa sera. Mahmood e Blanco e la loro “Brividi” sono tra i protagonisti di questa 72° edizione del Festival di Sanremo, la seconda per Mahmood dopo la vittoria nel 2019 con “Soldi“:

«Questo Sanremo è stato pieno di alti e bassi a livello umorale e a livello di energia perché ci sono capitate cose che non avremmo mai immaginato come il pezzo che è finito nella global di Spotify, siamo un po’ sotto shock e credo che realizzeremo tutto meglio quando saremo a casa – ha dichiarato Mahmood – . Per il resto devo dire che io sono molto felice perché questa esperienza con Blanco mi sta insegnando un sacco di cose, anche a livello di come stare sul palco e di essere sempre un pelo più imprevedibile del solito, quindi per me è stato un training questa settimana».

«Venire qui con Ale mi ha dato molta più tranquillità rispetto a se fossi venuto da solo – afferma Blanco – . Sono felice, anche perché ho conosciuto Amadeus».

Favoriti alla vittoria, Mahmood e Blanco non danno troppo peso a quello che dicono i bookmakers: «Chi è favorito non vince mai, ma comunque siamo tranquilli da quel punto di vista, non ci aspettiamo niente, non pensiamo alla classifica – dichiarano – . Ci sono tantissimi altri artisti di cui siamo fan e dei quali abbiamo una stima immensa, speriamo solo di non deludere chi ha ascoltato il pezzo, abbiamo avuto un sostegno pazzesco».

La coppia ieri sera ha eseguito una cover di “Il cielo in una stanza” di Gino Paoli che ha commentato la performance sulle pagine di Repubblica, asserendo che i due hanno fatto un lavoro per bene, nel quale sono stati capaci di toccare le corde giuste.

Proprio prima dell’esibizione, Mahmood ha accusato un piccolo malore che ha preoccupato i fan: «Ieri sera avevo un giubbotto che mi scopriva la pancia e ho avuto una piccola indigestione, sono stato male in hotel prima di cantare, ma poi mi sono ripreso. Blanco mi sostiene tanto, mi ha tranquillizzato prima di salire sul palco».