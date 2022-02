Sanremo2022, il presidente Toti dall'Ariston: «E' il Festival della liberazione» - Riviera24

Sanremo. «Il clima che si respira a Sanremo vale molto di più di tutto quello che potrei dire. Complimenti a Rai1, come ogni anno e quest’anno ancora di più, passata un’ultima edizione catartica e complessa. Io credo che un vincitore assoluto questo Festival ce l’abbia già, ed è il pubblico e la gente che ho incontrato qua fuori». Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, presente questa mattina al teatro Ariston per la conferenza stampa del Festival.

«Il destino ha voluto che stia avvenendo tutto nelle stesse ore. Ieri ero a Roma, in festa per elezione presidente della Repubblica, oggi sono a Sanremo con la gente che ha voglia di ritorno alla normalità. E’ il Festival della liberazione», – ha continuato il presidente.

«Per noi a Sanremo è sempre vincitrice la Liguria, ritornata con tutto il sostegno che può dare a questa manifestazione. Dietro poche settimane di lavoro su questo palco, c’è tanto successo per il nostro territorio, tanti posti di lavoro. Uno spettacolo in più con la nave ancorata al largo di Sanremo.

Sono contento di vedere gli straordinari fiori di Sanremo che saranno protagonisti assoluti della prossima edizione di Euroflora a Genova. L’anno scorso, a una settimana dal Festival, firmai un’ordinanza che chiudeva l’intera area per pandemia Covid, attirandomi qualche critica, un provvedimento reso indispensabile per situazione vissuta negli ospedali. Mi ricordo le angosce per tutto quello che si vedeva e si sentiva. Ora un sorriso».