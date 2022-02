Sanremo2022, il presidente Mattarella telefona ad Amadeus: «L’omaggio l’ha commosso»

Sanremo. «Se volessimo fare un confronto ancora una volta con i dati degli anni scorsi, si riscontra un incremento, questo è straordinario. Mi sento di dire che ieri abbiamo potuto apprezzare il risultato di tutto il lavoro della direzione artistica di Amadeus con tutti e 25 i cantanti, vedere sullo stesso palco l’entusiasmo di Gianni Morandi insieme a giovani leve come Sangiovanni e Matteo Romano è veramente commovente. La Rai ha raggiunto il suo obiettivo conquistando il cuore, la testa e l’attenzione di quasi tutti gli italiani davanti alla televisione».

Così Stefano Coletta, direttore di Rai Uno, commenta gli ascolti della terza serata del 72° Festival di Sanremo, vista da 9 milioni 360 mila spettatori, con uno share del 54,1%. «Questo Festival vince anche perché abbiamo lavorato con una grandissima libertà ed è sempre il segno di una creatività che può esprimersi veramente cercando di fare il giusto», ha concluso Coletta.

«Sono veramente felice – ha affermato Amadeus nella quotidiana conferenza stampa – , era una serata importante perché salivano sul palco dell’Ariston tutte le 25 canzoni scelte. Per me era importante avere una risposta da parte del pubblico sulle canzoni in gara che sono l’essenza del Festival. Sono state tre serate importanti, ringrazio tutti gli artisti, gli ospiti che hanno messo entusiasmo, collaborazione, tutti con la voglia di portare il meglio sul palco dell’Ariston, c’è un clima molto bello, un grande gruppo e così sarà anche stasera e domani».

A seguito dell’omaggio fatto ieri sera a Sergio Mattarella per il suo secondo mandato, Amadeus quest’oggi ha ricevuto l’inaspettata chiamata del presidente della Repubblica: «Se non avessi visto lo 06 e se la persona che mi ha chiamato non mi avesse detto che mi avrebbe passato il presidente non ci avrei creduto. É stata una telefonata bellissima, mi ha detto che ha seguito il Festival, si è complimentato e ha ringraziato per l’omaggio che l’ha commosso, è stato un omaggio fatto con il cuore, nel quale abbiamo ricordato quella serata bellissima alla Bussola di Viareggio per l’ultimo concerto di Mina, di cui è grande fa. Non dimenticherò mai questa telefonata, avrei voluto registrarla e farla sentire un giorno ai miei nipoti, per il tono affettuoso e diretto di questo grande uomo, mi ha emozionato».

Co-conduttrice del quarto appuntamento, dedicato alle cover italiane e internazionali anni ’60, ’70, ’80 e ’90, in cui voterà sala stampa, pubblico a casa e giuria demoscopica, sarà l’attrice Maria Chiara Giannetta: «Quando Amadeus mi ha chiamato voleva la condivisione che avevamo avuto durante la mia ospitata a “I Soliti Ignoti”. Ieri sera è stata bellissima, seguo Drusilla e ho pensato speriamo non mi mettano dopo di lei. Mi sono sentita come un’invitata a un matrimonio reale, è un ambiente che non conosco, a cui non appartengo, ma è stato un invito bellissimo, spero di dare me stessa, la simpatia e l’energia di Drusilla sarà la mia ispirazione, sono contentissima e entusiasma di questo invito e sono contenta anche per le altre scelte fatte da che Amadeus, quando abbiamo fatto le foto per i giornali ho visto donne diverse, tutte straordinarie in tutto quello che fanno e ho realizzato di sentirmi la più piccola, quindi voglio divertirmi come i piccoli», ha dichiarato l’attrice.

«Io mi lascio guidare dall’istinto e dalle sensazioni, quasi tutte donne che sono salite o saliranno sul palco con me le ho scelte facendomi guidare da quello che percepivo da ognuna di loro – spiega il conduttore e direttore artistico in merito alle co-conduttrici scelte – . Maria Chiara l’ho conosciuta nel mio programma e mi è piaciuta a pelle, mi piace come si pone, il suo sorriso e piace molto alla gente e credo sarà felice. Le auguro di divertirsi».