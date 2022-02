Sanremo2022, il direttore di Riviera24.it ospite a "Buongiorno regione" per parlare del Festival - Riviera24

Sanremo. Questa mattina il direttore responsabile di Riviera24.it, Alice Spagnolo, è stato ospite a “Buongiorno regione“, programma mattutino a cura della redazione di Tgr Liguria in onda tutti i giorni dalle 7,30 alle 8, per parlare del 72° Festival di Sanremo e dell’aria che si respira in questi giorni dentro e fuori dall’Ariston:

«Mi sta piacendo molto questo Festival, soprattutto il fatto che ci sia questo ritorno della gente intorno al green carpet e del pubblico all’Ariston; lo scorso anno era molto diverso, molto più mesto il clima, molto più triste da vivere anche per noi che lavoravamo qua», ha dichiarato la giornalista che ha raccontato come opera la redazione durante queste giornate festivaliere:

«É un lavoro molto complicato, innanzitutto c’è la paura del Covid e che qualcuno diventi positivo e si blocchi tutto per via degli accrediti in sala stampa; il Festival di Sanremo occupa il 99% delle nostre energie, ma c’è anche tutto il resto che noi come giornale locale dobbiamo raccontare – ha proseguito Alice Spagnolo che nella sua top 3 delle canzoni sanremesi ha scelto “Brividi” di Mahmood e Blanco, Dargen D’Amico con “Dove si Balla” e Gianni Morandi con “Apri tutte le porte“.

Ma come sta affrontando la città di Sanremo la kermesse canora di quest’anno?: «Molto bene – prosegue il direttore di Riviera24 – , ho parlato con diversi commercianti ed esercenti e sono piuttosto motivati e positivi, è bello vedere di nuovo tanta gente da tutta Italia».

Grande protagonista di questa edizione la Costa Toscana, ormeggiata in rada davanti alla Città dei Fiori dalla giornata di domenica: «É bellissima, è uno spettacolo meraviglioso, una grande idea», ha concluso Alice Spagnolo.

Al minuto 17,13 del seguente link è possibile vedere l’intervista integrale: https://www.rainews.it/tgr/liguria/notiziari/index.html?/tgr/video/2022/02/ContentItem-336baf51-2831-4e2d-93ed-74f409a8df6f.html