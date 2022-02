Sanremo2022, Fiorello fa il suo ingresso con mascherina e termometro digitale: «Sono la vostra terza dose» - Riviera24

Sanremo. «Ciao Amadeus, sono il tuo ex amico Rosario Fiorello, quest’anno ti avrei visto volentieri da casa, ma tu non me lo hai permesso».

Con la sua consueta ironia, ma dotato di mascherina e di termometro digitale con cui ha misurato la temperatura del pubblico in sala, Fiorello ha fatto il suo ingresso sul palco dell’Ariston per il primo appuntamento del 72° Festival di Sanremo.

«Sono la vostra terza dose, il booster dell’intrattenimento», ha detto lo showman siciliano che ha scherzato sui rigidi controlli Covid-19 di questa edizione della kermesse canora.

«Questo uomo è il male assoluto, mi ha stalkerizzato, il prossimo anno non ti azzardare. Non gli credete quando dice che il quarto Festival non lo farà», ha detto Fiorello di Amadeus, definendosi il “portafortuna” del conduttore.