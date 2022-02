Sanremo2022, Emma torna in gara con "Ogni volta è così": «Canto una battaglia vinta per me e le donne» - Riviera24

Sanremo. In gara per la sua terza volta al 72° Festival di Sanremo, Emma torna sul palco dell’Ariston con il brano “Ogni volta è così“, dedicato alla figura della donna:

«La canzone aderisce al tipo di donna che sono oggi, sfrontatamente felice, fiera e contenta di me stessa – spiega la cantante salentina – . La frase iniziale spiega la canzone, “Lo vedi come sei, arrenditi”, lo dice una donna; è una battaglia persa in partenza con le donne. Io canto in una teca di cristallo, non è una prigione, perché le donne che amano come me, dando tutte se stesse, vanno protette. Canto una battaglia vinta per me e per le altre donne che hanno capito come stare al mondo».

Durante le sue esibizioni, Emma ha più volte formato con le mani il gesto simbolo del femminismo per eccellenza: «Più che femminismo ho sempre preferito fare i fatti e usare la mia arte anche per combattere le battaglie degli altri – racconta Emma – . Sento sempre quello che canto, è il mio modo di affrontare il palco, c’e sempre uno spirito di rispetto per l’arte in generale».

Ma quale è il bilancio della sua esperienza sanremese fino ad ora? «Sono contenta, i complimenti più belli li sto ricevendo dai musicisti dell’orchestra e sono i più importanti perché fanno musica per vivere. Sono felice di condividere questa esperienza con Francesca Michielin, la mia stima per lei cresce giorno dopo giorno, è molto inteso quello che sta succedendo tra di noi».

Questa sera l’interprete salirà sul palco dell’Ariston per la serata delle cover dove eseguirà “Baby one more time” di Britney Spears: «Ero un po’ incerta su quello che avrei potuto portare come cover, quando ho aperto la falda degli anni ’90 sono impazzita e non ho avuto dubbi. Era un pensiero che avevo da tanto tempo, è un grande omaggio al pop che spesso viene guardato con snobbismo, invece è una dichiarazione d’amore verso il pop e dimostrare che è una cosa seria che bisogna saper fare».