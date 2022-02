Sanremo2022 edizione più seguita dal 1995, questa sera Marco Mengoni super-ospite e omaggio a Raffaella Carrà

Sanremo. «É stato raggiunto un risultato straordinario, non si tratta mai di fortuna, ma esiste un incrocio tra talento complessivo e l’occasione. C’è stata una grande capacità di saper intuire che cosa serviva alle persone, è stata la festa della musica». Con queste parole Stefano Coletta, direttore di Rai Uno, ha commentato il nuovo risultato da record ottenuto dalla quarta serata dedicata ai duetti della 72esima edizione Festival di Sanremo, la più seguita dal 1995.

«Ieri ero in prima fila e ho sentito il bisogno di scrivere a tutta la squadra, tra cui Amadeus che avevo davanti a me sul palco, perché era tutto al suo posto, c’era la condensazione di quando il sentimento, la scrittura testuale, la memoria raggiungono il loro mix migliore – ha proseguito Coletta -. I duetti di ieri sera erano la nostra storia, Amadeus ha dimostrato che la sua semplicità e la sua autenticità arriva nel cuore di chi è a casa».

«Non ho più parole, sono felicissimo, è più di quello che avrei immaginato nei miei sogni e io sono uno che sogna tanto e in grande perché non mi costa niente – ha dichiarato Amadeus nel corso della quotidiana conferenza stampa – . É stato qualcosa di fantastico, una serata indimenticabile di quelle che ai miei tempi mi sarei registrato sui vhs e che poi tieni per sempre nei ricordi».

Co-conduttrice di questo ultimo appuntamento l’attrice Sabrina Ferilli: «Sono molto felice e contenta, ho applaudito a questo grande successo che non mi appartiene, ma sono contenta quando le cose funzionano. Stasera faremo le tre di mattina e faremo dei corsi di sopravvivenza, daremo pop corn e snack al pubblico. Sono felice di essere qui e rivedere le persone con cui ho iniziato la mia carriera 30 anni fa. Per chi sta qui è un momento straordinario, l’emozione è un rischio, ma è l’aspirazione di tutti esserci. Quando Amadeus mi ha chiamato gli ho detto subito di si, non potevo parlarne con nessuno stile 007, ho passato 2 e 3 giorni in trance per i medicinali della cervicale e non ero sicura mi avesse scelta. Amadeus mette tutti a proprio agio, ha la gentilezza di saper accogliere, un valore unico».

«Sabrina è ironica, simpatica, divertente – ha proseguito Amadeus – , è in un target in linea con il Festival di Sanremo perché piace a tutti, ai ragazzi e alle ragazze, è stato mio figlio di 13 anni a suggerirmi il suo nome».

Super ospite della serata finale sarà Marco Mengoni e spazio all’omaggio a Raffaella Carrà. Presenti anche la banda della guardia di finanza, Orietta Berti e Fabio Rovazzi.

Presente anche l’assessore al Turismo del Comune di Sanremo Giuseppe Faraldi: «É un onore avere Sabrina Ferilli in città, arrivare alle tre di notte con lo spettacolo fatto ieri non è stato molto difficile. Complimenti ad Amadeus per una serata molto bella, ringrazio tutti gli artisti che stano riempiendo le pagine dei social con le immagini della nostra città, stanno diventando nostri ambasciatori e testimonial, stanno gratificando la città con il suo clima e il suo mare».

(Foto e video di Alice Spagnolo)