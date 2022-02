Sanremo2022, Aka7even in gara con “Perfetta così”: «Brano autobiografico, non riuscivo ad accettarmi»

Sanremo. Dalla “corte” di Maria De Filippi al palco dell’Ariston: Aka7even è in gara al 72° Festival di Sanremo con “Perfetta così“, brano autobiografico che riflette uno dei momenti più difficili della sua vita:

«Ho avuto un periodo in cui non riuscivo ad accettarmi, non solo a livello estetico, ma anche a livello caratteriale, ma grazie alle persone al mio fianco, che mi hanno aiutato tantissimo, e con la consapevolezza ho superato questa fase. Nella mia canzone ho preso come riferimento una figura femminile, la più importante della mia vita che è mia madre, ma il brano si riferisce a me – spiega il cantante – . Oggi c’è un Luca più consapevole, che sa che deve imparare ancora tantissimo perché è solo all’inizio».

Alla sua prima esperienza sanremese, Aka7even è contento più che mai per l’opportunità ricevuta: «Per me essere qui è già una vittoria, sul palco sono stato me stesso, non ho aspettative, voglio solo divertirmi e questo sta accadendo. Quando salgo sul palco sono felice e il mio scopo è sfogare l’adrenalina accumulata cantando».

Ieri sera, durante l’appuntamento dedicato alle cover, il cantante ha reso omaggio ad Alex Baroni sulle note della celebre “Cambiare“: «É una canzone che mi ha accompagnato dall’infanzia, ci tengo tantissimo, è stato uno dei primi brani che ho cantato».

Ad accompagnare Aka7even sul palco dell’Ariston Arisa: «Ad Amici avevamo un bel rapporto, ci spronavamo a vicenda, ma non avevamo un rapporto personale – racconta – . Con Sanremo ho avuto la possibilità di conoscere non Arisa, ma Rosalba, che ha un cuore enorme, mi ha consigliato di stare tranquillo e la stessa cosa ho fatto io con lei».