Sanremo, Xrt Scuderia al Rallye Regional Pays des Maures Gonfaron e al Rally Ronde Val Merula

Sanremo. Parte la stagione della Xrt Scuderia. Sembra che l’attesa davvero sia finita, il prossimo fine settimana segnerà il ritorno in abitacolo per tantissimi protagonisti delle corse su strada, compresi ovviamente quelli targati Xrt Scuderia che dopo le grandi soddisfazioni targate 2021 è pronta a migliorarsi ulteriormente. «Iniziamo la carrellata con Marco Cortese e Jessica James, i veloci alfieri Skoda saranno della partita nel 16eme Rallye Regional Pays des Maures Gonfaron – Pignans che si snoda per le strade montane poco distanti da Saint Tropez per una sfida simile al decorato Rallye Du Var. Come già anticipato avranno a disposizione una Fabia R5 #2 con la quale ripetere la bella prestazione del recente Valli Imperiesi, a novembre» – fa sapere Xrt Scuderia.

Andora e la Val Merula saranno invece invasi dai cento equipaggi pronti a darsi battaglia nella classica apertura della stagione, il Rally Ronde Val Merula. Occhi puntati su Simone Peruccio e Federico Capilli che sulla Skoda Fabia R5 #6 condivisa con la All Sport Mottarone saranno le punte di diamante della formazione, hanno nel mirino la Top 5 Assoluta dopo aver occupato il podio per buona parte del Valli Imperiesi. Seguiranno a ruota Maurizio Gerini ed Antonello Moncada, al debutto assoluto sulla Peugeot 208 Rally4 #42 turbocompressa e chiamati a regolare avversari di grande valore; dopo di loro sarà il turno della navigatrice Silvia Dell’Orto e della sua Fiat Uno Turbo #56 condivisa con Simone. Doralice Ruga tornerà a correre dopo dieci anni di distanza e lo farà proprio

con il sodalizio ligure, la navigatrice condividerà l’abitacolo della prestante Honda Civic EP3 Type-R #59 con Balbi. Discorso analogo per la giovane Elisa Minio, chiamata ad una nuova avventura a bordo della Renault Clio N3 #72 con la quale regolare quattro avversari di classe. Tra gli equipaggi under si tinge di Xrt Scuderia anche quello di

Nicholas Campagna e Fabio Giuseppe Rimedio, su Renault Twingo R1B #77. Dirk Schram cambia casacca e per la prima volta si schiererà con una vettura del Leone anziché della Losanga, attesa infatti la sua scommessa chiamata Peugeot 106 Maxi #81 insieme a Valerio Fiore, ci sarà da divertirsi. Poche macchine più tardi sarà la volta di Marco Bonelli e Luca Migone in sella ad una Fiat Panda A5 #88 mentre nella Produzione di Serie aprirà le danze il navigatore Luca Rossanino su Citroen Saxo #92.

Sarà sfida in famiglia con le altre due vetture di questa categoria, Stefano Griseri debutterà ufficialmente nei Rally e ad accompagnarlo ci sarà Kevin Hegyes, l’uomo di punta della compagine sanremese. Avranno a disposizione una Peugeot 106 N2 #94 così come Fabio Santamaria, altro emozionato debuttante, e Gabriele Gagliostro, che invece riallaccerà le cinture dopo tre anni di assenza, saranno contrassegnati dal numero #95. Chiudono lo schieramento Andrea Ottavi ed Elena Di Bernardino sulla già nota Fiat 600 Racing Start 1.15 #106 utilizzata al Valli Imperiesi. Appuntamento dunque per la mattinata di sabato 5 febbraio quando, da Gonfaron, scatterà la prima vettura del Rallye Regional mentre ad Andora sarà la mattina di domenica a salutare gli equipaggi con la prima prova speciale alle 7:45.