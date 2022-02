Sanremo. Salire a bordo di una nave completamente nuova e avere il privilegio di visitarla tutta da soli è un’esperienza che non si dimentica. Quando la nave, poi, è l’ammiraglia del gruppo Costa Crociere, con i suoi oltre 300 metri di lunghezza, diciannove piani, tredici piscine e idromassaggi, undici ristoranti e diciannove bar e Lounge, l’esperienza è quasi onirica.

Il Teatro Ariston di Sanremo è a poche centinaia di metri e da lì, ogni sera, Amadeus lancia un collegamento con Costa Toscana, dove Orietta Berti e Fabio Rovazzi accolgono artisti e pubblico sul primo palco galleggiante della storia del Festival. Un’idea vincente, quella di Rai e Costa, che hanno unito le forze per estendere sul mare il palco del teatro più famoso d’Italia.

Ma quando le luci dello spettacolo sono spente, il cuore della nave pulsa di vita propria, come un microcosmo a sé. Una città galleggiante dotata di ogni comfort: dai ristoranti all’area benessere spa, dai negozi ai teatri.

«E’ un piccolo pezzo di storia – dichiara con orgoglio Mario Zanetti, direttore generale di Costa Crociere – E’ la prima volta che il Festival di Sanremo estende il proprio palco e lo fa con questa nuova nave che non solo è un contenitore di vacanze, ma è anche un contenitore di intrattenimento, di tecnologia a servizio dell’intrattenimento e dello spettacolo che ha permesso questa interazione che a noi sta rendendo contenti e sono contenti tutti i nostri ospiti».

Dai cantieri navali finlandesi, Costa Toscana, nave gemella di Costa Smeralda, è arrivata in Italia a dicembre. Per la prima crociera bisognerà attendere il 5 marzo, quando salperà dal porto di Savona per un viaggio alla scoperta del Mediterraneo. «E’ una nave a cui al design e alla tecnologia si unisce l’approccio del nostro filone di sostenibilità: questa è la seconda nave che riceviamo a gas naturale liquefatto a propulsione, ad oggi la tecnologia più avanzata per l’abbattimento di emissione di C02, fino al 20 percento, e un 100 percento di abbattimento delle emissioni in termini particolari».

Sanremo2022, viaggio sulla Costa Toscana

Comfort, tecnologia, attenzione all’ambiente e cura di ogni dettaglio: la nave dei sogni è pronta per regalare emozioni ai suoi fortunati ospiti.