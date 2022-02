Sanremo Urban Trail: la corsa podistica torna il 27 febbraio

Sanremo. Torna Sanremo Urban Trail. La quarta edizione della corsa podistica su percorso interamente urbano andrà in scena il 27 febbraio. Possibilità di passare una giornata divertente per i professionisti della disciplina, gli amatori e le famiglie.

La novità dell’edizione 2022 della Sanremo Urban Trail è un congressino dedicato alla parte medico – scientifica del mondo del podismo e dello sport in generale che si terrà il sabato.

Le gare come sempre si svolgeranno di domenica con 4 percorsi con difficoltà differente, in modo da poter scegliere la difficoltà adatta: Family Run di 5 km, Urban Trail di 10 km, Trail di 32 km e Ultra Trail di 60 km. Partenze differenziate in base alla difficoltà scelta, ma tutte da via Matteotti davanti al teatro Ariston:

Ultra Trail: ore 6.30

Trail: ore 8

Family Run e Urban Trail: ore 10

Per informazioni su costi di iscrizione, regolamento e sul percorso visitare www.sanremobikeschool.eu. Per iscriverti on line: https://www.sanremobikeschool.eu/blog/iscrizioni-sut-2022/. Contatti: cell: 347 4246575 – email: info@sanremobikeschool.eu.