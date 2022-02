Sanremo, ubriaca cade contro un autobus in corsa. Tragedia sfiorata

Sanremo. Una giovane donna ha avuto bisogno delle cure mediche dell’ospedale Borea dopo che, ieri sera verso le 22, è caduta contro un autobus in corsa. Solo per un caso fortuito non è finita sotto le ruote del veicolo.

Il mezzo è della Riviera Trasporti e l’incidente è successo in corso Orazio Raimondo. A quanto risulta dalle testimonianze raccolte la ragazza, un’inglese insieme ad un gruppetto di coetanei, stava passeggiando sulla ciclabile quando, complice qualche drink di troppo, è inciampata in un’aiuola finendo in strada mentre di lì passava il mezzo pubblico.

Nell’urto con il bus la giovane ha battuto la testa contro la fiancata, provocandosi una vistosa ferita sanguinante. L’autista, avvertito il colpo, ha immediatamente fermato il torpedone. Soccorsa da un’ambulanza del 118, la donna è stata trasportata il pronto soccorso in codice giallo di media gravità. Presente sul posto anche una pattuglia della municipale.