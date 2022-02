Sanremo, tomba profanata al cimitero monumentale dal furto di una preziosa statua bronzea

Sanremo. Tomba profanata al cimitero monumentale della Foce. Secondo quanto scritto su Facebook dal gruppo ‘Cimitero Monumentale “Foce” – “Foce” Monumental CemeteryCon’ una statua è stata rubata ieri da una lapide. Si tratta di un manufatto bronzeo alto circa 50 centimetri, raffigurante un angelo, opera dello scultore Giuseppe Moretti lì sepolto.

L’artista, nato a Siena il 3 febbraio del 1857 e morto di polmonite nella Città dei Fiori il 21 dello stesso mese nel 1935 , è divenuto famoso negli Stati Uniti ed a Cuba, specialmente per le sue creazioni marmoree ed in bronzo.

«La scultura rubata è un pezzo artistico importante – spiegano in un post dedicato quelli del gruppo social, che aggiungono – Nei prossimi giorni verrà condiviso molto del materiale di nostra conoscenza che riguarda questo personaggio. Poiché si tratta di un bene sottoposto a tutela le istituzioni competenti per la tutela sono già state informate e procederanno ai necessari adempimenti burocratici per i beni sottoposti a tutela sperando anche di intercettare un’eventuale immissione del bene sul mercato antiquario. Naturalmente però in questi casi gli occhi non sono mai troppi, per cui condividete queste foto e se nei prossimi mesi notate questa scultura in vendita (anche ridipinta per sviare) da qualsiasi parte o ubicata altrove segnalatecelo».