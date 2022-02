Sanremo. All’altezza di villa Ormond, in corso Felice Cavallotti, si è verificato un tamponamento a catena che ha coinvolto tre auto che viaggiavano in direzione levante. Una golf nera ha colpito una polo bianca che a sua volta ha tamponato una minicar.

Ad avere la peggio il conducente della polo bianca, rimasto ferito, ma non in gravi condizioni, per il quale si è reso necessario l’intervento del 118.

Presente sul posto la polizia municipale per i rilievi.