Sanremo, svelata con una “locandina parlante” la copertina interattiva dell’Ariston Story volume 6

Sanremo. In concomitanza con la 72° edizione del Festival della Canzone Italiana, arriva una sorpresa da parte del teatro Ariston che ospita la kermesse. È stata infatti svelata con una locandina interattiva la copertina di Ariston Story volume 6, il libro che racconta la storia del teatro matuziano nel periodo compreso tra il 2006 e il 31 maggio 2013, data del cinquantesimo anniversario dalla sua fondazione. Il libro, ancora in lavorazione, conterrà un’ampia carrellata di aneddoti, documenti speciali, ritagli di giornale, fotografie esclusive e interviste ai protagonisti. La grande novità di questo sesto volume consiste nell’inserimento di un QR code proprio sulla copertina: inquadrandolo con il proprio smartphone, ecco che l’immagine principale prenderà vita come per magia.

«Si aprirà una pagina web con un video, un’animazione – spiega Natale Neri, visual designer autore del soggetto e creativo editoriale dei quaderni Ariston – Si tratta di un lavoro digitale, realizzato in collaborazione con Andrea Lombardi dell’Ariston Lab. Una rappresentazione fantasiosa di elementi grafici che hanno caratterizzato il teatro e che vengono ad armonizzarsi all’interno di una composizione vettoriale. In una prima fase comparirà l’immagine del sipario dell’Ariston, che si aprirà lentamente e andrà a svelare la copertina del libro. Quando questa sarà ben visibile, si dissolverà con un effetto e lascerà il posto a una celebre frase di Leonard Cohen».

Terminata l’animazione, grazie al contributo tecnico di Graziano Poretti e Alessandro Gallo della Due Metri, si renderanno disponibili le prime pagine del volume, liberamente sfogliabili sul telefonino, comprendenti le interviste al maestro Gaetano Castelli, firmatario della scenografia di Sanremo 2022 e alla sua ventesima scenografia realizzata in assoluto al Festival, e al produttore, imprenditore e agente televisivo numero uno in Italia Lucio Presta.

Le locandine saranno distribuite come omaggio a tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione di Sanremo 2022: produzione, redazione, autori, tecnici, grafici e comparto sicurezza. Ma l’innovazione della “realtà aumentata” riguarderà l’intero progetto editoriale di Ariston Story volume 6: le pagine del libro saranno infatti corredate di QR code che rimanderanno a ulteriori contenuti, descrizioni, approfondimenti, video e immagini, in continua evoluzione.

«Questa locandina è come un grillo parlante – commenta il proprietario dell’Ariston, Walter Vacchino – Coniuga la parola scritta con la musica e le immagini, in una trasposizione contemporanea della vecchia tradizione orale, quei racconti della nonna che venivano tramandati e arricchiti di nuovi particolari ogni volta che venivano narrati. Il QR code consente proprio questo, di aggiornare e approfondire i contenuti nel tempo. Come Ariston abbiamo voluto dare la possibilità a Natale Neri, curatore dei nostri quaranta quaderni, di veder inserita in questa occasione una propria creazione in primo piano».