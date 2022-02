Sanremo, successo per Orientamenti Tour Care: oltre 340 classi collegate e 10mila partecipanti

Sanremo. Oltre 340 classi collegate, 10mila partecipanti e ospiti di eccezione anche per l’evento conclusivo. Questo il bilancio della settimana di Orientamenti Tour Care che ha inaugurato il viaggio della carovana del sapere proprio nella patria della canzone italiana in occasione del Festival per dare messaggi ai ragazzi sull’importanza del prendersi cura delle loro competenze, da quelle umanistiche a quelle tecnologiche e digitali, partendo dai testimonial del mondo dello spettacolo.

La giornata conclusiva ha visto come ospite ad effetto per i ragazzi un loro coetaneo concorrente impegnato sul palco dell’Ariston: Matteo Romano, 19 anni cantautore, in gara al 72-esimo Festival della Canzone Italiana con il brano ‘Virale’. Romano ha parlato agli studenti delle scuole superiori collegati questa mattina con gli studi di Casa Sanremo-Orientamenti Care e ha raccontato la sua esperienza in diretta social all’assessore alla Formazione Ilaria Cavo. «Sono passato dal mio primo singolo su TikTok al Festival in un anno e mezzo – ha detto – tutto questo non è stato però casuale. Sono stato molto determinato, ho cercato di fare quello che mi piace e di farlo al meglio. Ai miei coetanei dico: siate ambiziosi, sognate in grande con tanta costanza, è importante avere competenze e c’è bisogno di versatilità».

Alle iniziative che si sono svolte nella settimana di Orientamenti Tour Care ha partecipato anche l’assessore al Turismo e Occupazione Gianni Berrino; all’evento conclusivo hanno partecipato gli attori genovesi Alice Arcuri ed Enzo Paci, recentemente protagonisti di fiction in tv come ‘Blanca’ e ‘Doc’ e sono arrivati i contributi dei presentatori televisivi Savino Zaba e Veronica Maya.

Ad aprire la giornata, il saluto del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti: «Abbiamo pensato di avvicinare ulteriormente al territorio un’eccellenza nel mondo della formazione e dell’orientamento come ‘Orientamenti’, che si svolge ogni anno al Porto Antico di Genova. L’idea di partire con questo tour dal Festival di Sanremo, che è un’esplosione di vita, credo che sia un bel momento per dire che il nostro paese deve ripartire anche con il coraggio dei giovani che hanno reagito», ha affermato il governatore.

«Abbiamo esordito con una clip de ‘La Cura’ di Franco Battiato, trasmessa durante il Festival. Orientamenti è dedicato al ‘care’, ovvero alla cura, al prendersi cura di sé stessi e degli altri, e tutto questo non è casuale – ha dichiarato l’assessore alla Formazione Ilaria Cavo – I testi delle canzoni e i mestieri dello spettacolo che abbiamo raccontato in questa settimana sono riusciti a stimolare i ragazzi sull’importanza della cura delle emozioni, delle competenze umanistiche, deli studi classici, della storia del teatri e della musica, ma al tempo stesso dell’importanza delle competenze digitali, di cui il mondo dello spettacolo non può più fare a meno. I testimonial sono stati molto efficaci, i ragazzi molto incuriositi, le classi collegate e i 10mila partecipanti dimostrano l’importanza del confronto con i ragazzi. La loro voglia di apprendere anche in occasione di un evento di spettacolo è un grande segnale di cui ringraziare anche gli insegnanti. Questa tappa di Orientamenti Tour a Sanremo si è conclusa con il messaggio del grande maestro e violinista Uto Ughi che ha esortato tutti a curare le proprie competenze e ad avvicinarsi alla musica classica, un messaggio che è al tempo stesso formazione e cultura».

La prossima tappa di Orientamenti Tour Care si svolgerà on line l’8 febbraio in occasione del Safer Internet Day, giornata mondiale dedicata all’uso positivo di internet, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, Telefono Azzurro e Liguria Digitale. A confrontarsi con genitori e studenti Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta. Per tutte le informazioni: www.orientamenti.regione.liguria.it.