Sanremo, si parte stasera. L'annuncio di Amadeus: «Ci sarà Roberto Saviano» - Riviera24

Sanremo. C’è fibrillazione in sala stampa per l’attesissima prima serata del 72esimo Festival della Canzone Italiana. «Non c’è show senza empatia e per tutto quello che è stato fatto penso che esordiremo con una bellissima serata», ha dichiarato il direttore Rai Stefano Coletta, che ha aggiunto: «Pensavo, mentre venivo qui, che la presenza di Fiore accanto al suo amico di una vita ammette regole differenti dalla tradizione. Fa emergere un Amadeus che a me fa tanto ridere, tra loro c’è una relazione che gioca su una parte extra verbale, inconscia».

Ad accompagnare Amadeus sul palco dell’Ariston questa sera sarà l’attrice Ornella Muti: «É la storia del nostro cinema e della bellezza – ha detto Coletta – Una donna straordinaria e di grande sensibilità e intelligenza. Apriremo con lei, come ha detto Ama, proprio per omaggiare questo settore che forse è stato il più penalizzato dalla pandemia».

Intervenuto anche l’assessore al Turismo del comune di Sanremo Giuseppe Faraldi: «La città oggi si è vestita nella maniera migliore, con una temperatura e un clima che possono essere solo di buon auspicio per questo Festival. Ieri sera abbiamo visto un piccolo antipasto, per il green carpet vissuto in maniera piacevole, rilassata, eppure controllata. Protagonisti sono stati i fiori di Sanremo e si è vista la volontà di andare avanti. Stasera è l’ouverture del Festival. Posso solo dire ad Amadeus che la città è con lui».

«Sono felicissimo che sia arrivato finalmente questo giorno – ha dichiarato il conduttore e direttore artistico Amadeus – . C’è una grande emozione, più quest’anno rispetto agli altri anni, non so dirvi perché. Stamattina mi sono svegliato alle 5,30, ho sentito Fiorello uscire alle 6,20. Il primo anno c’era l’incoscienza di iniziare, l’anno scorso non si poteva pensare ad altro vista la situazione e quest’anno c’è gioia, non ho ansia o timore, ma adrenalina ed entusiasmo. Fiorello mi ha detto che non mi vuole più vedere, l’ho stalkerizzato, ma siamo pronti».

Poche ore all’inizio del Festival di Sanremo 2022

«Sono onorato di avere questa sera una signora del cinema italiano – prosegue Amadeus – e il fatto che abbia accettato il nostro invito ci rende felici, è una donna bellissima e di grande intelligenza, renderà il Festival ancora più bello». Ospiti questa sera il tennista italiano Matteo Berrettini, tornato dagli Australian Open, ma anche Raul Bova e Nino Frassica, oltre agli ospiti sulla nave Costa, in rada al largo della Città dei Fiori: «Ci collegheremo con Orietta Berti e Fabio Rovazzi che ogni sera avranno un ospite musicale – afferma Amadeus. – , si tratta di protagonisti dei Festival di questi ultimi due anni che hanno avuto successo e sono felici di essere sulla nave cantando la canzone che hanno portato a Sanremo. Avremo Colapesce e Dimartino, Ermal Meta, Coma_ Cose e I Pinguini Tattici Nucleari. Sabato chiuderemo con una sorpresa: Orietta e Fabio canteranno qualcosa che stanno preparando e scenderanno dalla nave per venire all’Ariston, ci sarà un bel momento in teatro».

Amadeus ha inoltre annunciato la presenza di Roberto Saviano durante la serata di giovedì in occasione dei 30 anni dalla strage di Capaci.

«Sono molto emozionata, spaventata, un po’ nervosa, ma molto felice – ha dichiarato Ornella Muti, co-conduttrice di questo primo appuntamento – . Ringrazio Amadeus, Lucio Presta, la Rai per avermi scelto, è un onore e spero di far bene quello che devo fare».

Questo l’ordine di uscita dei cantanti durante la prima serata: Achille Lauro feat Gospel Choir con “Domenica”, Yuman con “Ora e qui”, Noemi con “Ti amo non lo so dire”, Gianni Morandi con “Apri tutte le porte”, La Rappresentante di Lista con “Ciao Ciao”, Michele Bravi con “Inverno dei fiori”, Massimo Ranieri con “Lettera di là dal mare”, Mahmood & Blanco con “Brividi”, Ana Mena con “Duecentomila ore”, Rkomi con “Insuperabile”, Dargen D’Amico con “Dove si balla” e Giusy Ferreri con “Miele”.