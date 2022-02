Sanremo, serie C femminile: il Grafiche Amadeo riprende il campionato

Sanremo. Il Grafiche Amadeo, dopo la pausa forzata a causa del Covid, riprende il campionato di serie C femminile domenica 13 febbraio a Villa Citera a Sanremo.

La squadra attualmente allenata da Nando Guadagnoli, visto che Cesare Chiozzone è stato sostituito per personali problemi fisici, affronta in un derby tutto da giocare la neo promossa Volley Golfo di Diano.

Nel girone di andata si è imposto il Grafiche Amadeo per 3 set a 2, la ripresa sarà di sicuro un’incognita sia per l’aspetto di forma fisica che di quello agonistico. Se pur vero che il Grafiche Amadeo in queste settimane di stop ha cercato sempre di allenarsi, la gara rimane aperta per entrambe le squadre.