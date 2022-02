Sanremo, “Scambi Festival” torna con un evento per carnevale dal tema “squilibrio”

Sanremo. In seguito al rinvio dell’evento di Natale a causa della complicata situazio ne pandemica, lo Staff di Scambi Festival non si è mai fermato. «Ci siamo dedicate intensamente a definire i dettagli della nuova edizione ed ora, sia mo liete di poter annunciare il fil rouge attorno al quale orbiterà Scambi 2022: lo squilibrio».

«Nell’immaginario comune si tratta di un concetto a cui vengono spesso affibbiate connotazioni negative. Alla parola “squilibrio” si pensa solitamente ad una dimensione precaria e, per questo, sofferta e dolorosa. A Scambi vorremmo sottolineare la natura caleidoscopica dello squilibrio, interpretabile sotto numerosi punti di vista. La mancanza di stabilità, infatti, è intimamente legata all’esistenza umana, eppure non si fa altro che tentare di sfuggirle. A volte, basterebbe forse accogliere il caos nelle nostre vite per accorgerci del suo sconfinato potenziale. È proprio nel tentativo di creare un ponte verso questa nuova sgangherata edizione, che abbiamo deciso di realizzare l’evento di “Scambi Presenta” a Carnevale» conunica lo staff.

Il 26 febbraio lo Staff di Scambi sarà presente nei pittoreschi carruggi della Pigna, a Sanremo. Le danze si apriranno alle ore 15.30 presso Piazza Santa Brigida, dove saranno presenti numerose attività. Tra le varie, ci sarà Da Capo, dove scambiare vestiti usati e U-Live, ovvero la possibilità di appendere dei bi gliettini con i propri propositi e desideri sull’ulivo dell’omonima piazza. Nella chiesa di Santa Brigida sarà proiettato un video in cui giovani ra gazzi sparsi per vari angoli d’Italia raccontano quali sono i luoghi e i modi in cui costruiscono legami sociali. Il tutto sarà accompagnato da una deliziosa merenda in Sala Lettura dalle ore 16.30, per poi concludere la serata in compagnia di tanta buona musica presso il Piña Social Club.

L’intento è quello di creare luoghi di interazione, ma anche di fare un viaggio temporale, tra passato, presente e futuro, raccontando cioè cosa è stato Scambi, cosa vorremmo che fosse in futuro, e dove si trova oggi.

Per maggiori informazioni è possibileconsultare le pagine social e il sito scambi.org